丹麥羽賽／邱品蒨擺脫一輪遊 下戰強碰奧原希望

BWF超級750系列的丹麥公開賽本周登場，首日賽程包括「一哥」周天成、黃金混雙葉宏蔚／詹又蓁都在三局大戰驚險過頭關，女單代表邱品蒨也開出紅盤，直落二拍下南韓「二姊」沈有振，成為率先挺進女單16強的台將。

目前世界排名20的邱品蒨，名古屋亞運和上周北極羽賽都首輪出局，轉戰丹麥碰面對世界排名16的沈有振總算擺脫「一輪遊」陰霾，開賽打出連拿5分攻勢就一路領先，以21：16先下一城，第二局也挺過前段拉鋸戰，16：14時連下5分，以21：14收下勝利。

闖進16強的邱品蒨，下戰就有大挑戰，將碰拿過世錦賽冠軍的日本名將奧原希望。

同是名古屋亞運國手的林湘緹首輪落馬，另一位亞運國手黃宥薰將在今天迎接首輪賽事，男單「左手重砲」林俊易、戚又仁、男雙王齊麟／邱相榤和雙胞胎李芳任／李芳至也將在今天第二日賽程上陣，其中「麟榤配」首輪就碰列第2種子的奧運銀牌中國組合梁偉鏗／王昶，預期是場硬戰。

今年丹麥公開賽總獎金95萬美金，這場賽事從1935年開始舉辦，我國只有退役的傳奇戴資穎曾在2018年和19年接連登頂。