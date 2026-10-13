體操／無畏參賽波折 女將李佳蔚、潘采宸出發世錦賽 周春米暖心打氣

屏東體操女將李佳蔚、潘采宸歷經世錦賽參賽波折後，今晚啟程到荷蘭參加世錦賽，出發前夕，拜會屏東縣長周春米，送上感謝卡片。周春米今13日晚間在臉書分享，勉勵兩人保持平常心，勇敢享受世界舞台。

這張世錦賽門票得來不易，兩人上月取得今年荷蘭鹿特丹世界競技體操錦標賽參賽機會，卻被體操協會未告知選手及教練情況下回覆放棄，事件曝光，縣長周春米、立委徐富癸奔走，要求運動部徹查，最後事情出現轉機，世界體操總會10月7日通知恢復兩人參賽資格。

屏東縣府全力提供後勤支援，選手順利成行。周春米今13日晚間在臉書發文說，無畏參賽波折，佳蔚與采宸今晚啟程前往荷蘭，迎戰世界各國好手。今天出發前，兩位孩子和教練特別到縣長室，親手送給她溫暖卡片，真的很感動。

周春米說，這一路走來，非常不容易，謝謝孩子們的勤奮不懈，也謝謝教練、家長及各界一起守護孩子夢想，請大家繼續為她們加油打氣，她也告訴佳蔚、采宸，保持平常心，拿出平時訓練的實力，勇敢享受世界舞台。

周春米也為兩名選手加油，「屏東永遠是妳們最堅強的後盾」；教練邱意婷也下方留言說，謝謝縣長一路以來的支持與力挺，在她們需要的時候，成為孩子們最堅強的後盾，這份溫暖與支持，銘記在心。會帶著大家的祝福，勇敢站上世界舞台，為台灣、為屏東全力以赴。