極端氣候考驗高山步道 嘉明湖以「手作」為山林永續翻開新的篇章

氣候嚴重變遷正悄悄改變著臺灣的高山樣貌！強降雨、颱風及短時間集中降水，不只考驗著山林的自然生態，同時，更讓高山步道面臨嚴重的沖刷與土壤流失問題。2026年農業部林業及自然保育署臺東分署第11屆「嘉明湖國家步道手作步道工作假期」，因此不僅是一次志工修路活動，更是面對極端氣候，重新思考高山步道維護與山林保育的重要行動。

海拔約3,000公尺的嘉明湖國家步道，長年承受嚴峻氣候與登山使用頻率增加的雙重壓力。當強降雨集中落下，雨水沿著陡峭山徑奔流，容易帶走表土，造成岩石裸露、樹根外露，甚至讓原本供人行走的步道逐漸成為「排水溝」，在在對山林環境造成嚴重衝擊。

面對愈來愈難預測的極端天候，為降低傳統工程對高山環境的干擾，農業部林業及自然保育署臺東分署自2016年起，與社團法人台灣千里步道協會合作，在嘉明湖國家步道導入以人力為主、順應自然地形、就地取材的手作步道工法，並結合山屋床位總量管制、登山教育宣導及長期研究監測，逐步建立適合嘉明湖高山環境的步道治理模式。

走過十年，手作步道也從單純的修復工程，逐漸發展為政府、民間團體、學術單位、在地部落及志工共同參與的山林行動。透過長期觀察、監測與修正，累積高山步道維護經驗，也讓一次性的工程，轉變為持續性的山林治理。

今年第11屆「嘉明湖國家步道手作步道工作假期」，共有16名志工參與，最高齡達72歲。志工在5天4夜期間深入高山，以人力搬運石材、砌築石階與護坡，並施作淺弧溝、跌水消能等設施，改善向陽山屋及黑水塘附近受沖刷路段，共完成約25公尺步道改善。

手作步道不同於大量使用水泥或大型機具的傳統工程，施工前必須先觀察山勢坡度、地形、水流方向及既有植被，再依環境條件決定石階、護坡及排水設施的位置，盡可能使用現地材料，降低施工對周遭環境造成的二次干擾。氣候變遷下，「水」成為高山步道修復過程中，絕對不可忽視的重要關鍵。豪雨來臨時，大量雨水若直接沿著山徑向下奔流，將持續帶走表土，加劇步道侵蝕。因此淺弧溝及跌水消能等作法，主要是透過引導水流、降低水流能量，減少雨水直接沖刷步道路面的機會。

第11屆「嘉明湖國家步道手作步道工作假期」，共有16名志工參與，最高齡達72歲。 作者提供

這也讓「手作步道，修一條路」有了不同意義。過去步道維護著重讓登山者「更好走」，如今面對極端天候，更需要思考如何與水共處、順應地形，以及下一場豪雨來臨時，能否降低步道受損程度。從追求便利，轉向提升山徑韌性，追求永續，讓每一座石階、每一處的排水設施，未來，都將承受一次次風雨與無數登山者的腳步。

從2016年至今，嘉明湖手作步道走過十年，第11屆工作假期仍持續這場人與山林的對話與實踐。面對氣候變遷，人類未必能阻止下一場豪雨，卻可以重新學習順應自然，以更低干擾的方式修復山徑，讓步道維護不只是「修路」，更成為高山環境面對極端氣候的一種韌性實踐，山林永續的關鍵。

(全文由作者授權)