影／「空手道王淨」爆紅…田欣兒吐心聲：就不同個體 盼大眾關注1事

我國空手道選手田欣兒，神似知名女星王淨，在2026年名古屋亞運期間爆紅，被封為「空手道王淨」。對此，田欣兒今吐露心聲直言，或許有些角度相似，但就是不同個體，還是不一樣，自己是運動員，只盼大眾能更加認識空手道項目。

我國空手道選手簡慧萱、洪芷暄、田欣兒在2026年名古屋亞運空手道女子形團體賽聯手摘下銅牌，其中田欣兒因外型清秀、眼神凌厲，神似知名女星王淨，在名古屋亞運期間爆紅，被封為「空手道王淨」，備受媒體與粉絲關注。

由於，田欣兒與洪芷暄都出身南投縣，是信義鄉人和部落、仁愛鄉卡度部落的布農族孩子，兩人今天因此受邀擔任「2026 南投原住民在一起」活動代言人，攜手推廣原鄉觀光，並接受縣府頒發奪牌獎勵金。

對於被封為「空手道王淨」，田欣兒說，王淨是藝人很漂亮，很會演戲，兩人或許有些角度相似，但就是不同個體，還是不一樣；自己是運動員，目光就放在運動賽事上，只希望透過這次曝光，焦點能放在讓更多人更加認識空手道這個項目。

空手道選手田欣兒（右）13日受邀擔任「2026 南投原住民在一起」活動代言人，並接受縣府頒發奪牌獎勵金。記者賴香珊／攝影