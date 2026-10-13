羽球／周天成3局擊退印度好手 丹麥羽賽首輪奪勝

BWF超級750系列丹麥羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天男單首輪與印度好手森恩激戰3局，終場以21比18、13比21、21比15取勝，下一輪將迎戰日本好手渡邊航貴。

世界排名第6的台灣名將周天成，結束名古屋亞運賽事後，立刻開啟世界羽球聯盟（BWF）歐洲賽季，上週尋求北極公開賽衛冕失利，本週轉戰丹麥公開賽，並榮膺男單第3種子，首輪對戰世界排名第14的印度好手森恩（Lakshya Sen），過去兩人9度交手，周天成以4勝5負稍占下風。

此役首局開打後，雙方不斷緊咬比分，不過周天成在關鍵時刻把握強勢進攻機會，加上精準打向底線位置，不僅克服3分落後，更連得6分上演逆轉，順利以21比18先馳得點。第2局周天成失誤偏多，未能乘勝追擊延續氣勢，早早陷入大幅度落後，以13比21讓出。

決勝第3局，周天成短暫調整後立刻找回節奏，頻頻調動對手創造得分契機，開局就手握7比2遙遙領先，技術暫停後持續擴大分差，提早奠定勝基，終場周天成再以21比15拿到勝利，結束這場超過1小時的激戰。

順利晉級男單次輪後，周天成接下來將迎戰世界排名第16的日本好手渡邊航貴，兩人上週才在北極公開賽8強交鋒，可惜周天成以直落二吞敗，無緣締造衛冕，這次再度過招期盼上演「甜蜜復仇」。