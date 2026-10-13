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丹麥羽球／葉宏蔚、詹又蓁苦勝馬來西亞組合 台灣混雙闖頭關
BWF超級750系列的丹麥羽球公開賽，台灣混雙組合葉宏蔚、詹又蓁今天首輪陷入苦戰，所幸終場仍以19比21、21比16、21比19擊敗馬來西亞組合，順利闖過頭關。
名古屋亞運摘下羽球混雙銅牌的葉宏蔚、詹又蓁，經過短暫的休息後，立刻征戰世界羽球總會（BWF）歐洲賽季，本週參加超級750系列的丹麥公開賽，兩人名列混雙第7種子，首輪面對世界排名41名的馬來西亞組合黃天啟、林秋仙，過去兩度交手台灣組合都如願過關。
然而，此役首局開打後，葉宏蔚、詹又蓁無法有效掌控節奏，頻頻發生失誤的情況下，甚至以3比11進入技術暫停，只是台灣組合立刻調整狀態，尤其詹又蓁精準網前放球，大幅縮小分差，可惜仍被對手逮到機會，以19比21讓出。
已經「暖機」完畢的葉宏蔚、詹又蓁，第2局一開始打出7比3攻勢，雖然一度遭到追平，不過隨即回敬連得6分，提前鎖定戰果，並以21比16扳平戰局，就算決勝第3局葬送5分領先優勢，所幸葉宏蔚、詹又蓁關鍵時刻頂住壓力，終場再以21比19搶下勝利。
葉宏蔚接受中央社採訪時表示，畢竟才剛結束名古屋亞運這樣高強度賽事，加上又立刻飛往歐洲比賽，目前身體較為疲憊，與搭檔還在調整階段，期許透過比賽逐步找回最佳狀態。
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