首批轉任教練之退役奧亞運國手啟程南加州大研習 李洋親送祝福

運動部於成立後積極拓展國際合作資源，為落實持續栽培運動專業人才接軌國際及提升專業知能政策理念，今年7月與美國南加州大學（University of Southern California, USC）簽署合作備忘錄。為啟動運動人才培育合作，運動部首度遴選已轉任運動教練之奧亞運退役選手赴該校研習，於今天啟程進行為期7周的海外進修，部長李洋親自前往機場為學員送行並獻上祝福與勉勵。

李洋表示，本次組團赴美研習是一個重要的開始，也為後續與南加州大學合作及我國國際人才培育奠定基礎。本次9位學員都是非常優秀的教練，其中許多人也是在選手時期就共同代表國家隊征戰國際賽的夥伴，退役後大家持續奉獻所長，是我國未來運動發展的重要基石。

李洋進一步期勉學員赴美期間須主動交流、展現積極態度，藉由這次研習強化國際運動專業知識與實務經驗，將所學所見帶回台灣分享與傳承；運動部也將持續協助運動專業人才成長，除強化專業能力外，也期待未來能培育更多人才參與國際運動事務、爭取國際運動組織職務，進一步充實及提升我國國際體壇聲量。

首發團9名學員皆為我國優秀運動選手轉任之教練，包括於2023年杭州亞運奪得女子競速滑輪溜冰3000公尺接力金牌的楊合貞、2014年仁川亞運空手道女子50公斤級金牌得主辜翠萍，以及2023年杭州亞運跆拳道男子個人品勢銀牌得主馬允中等，將透過本次赴海外研習，汲取不同國家的運動發展經驗及教練思維，進而拓展國際視野。

運動部指出，強化國際運動資源鏈結，逐步培養兼具國際視野、專業能力及實務經驗的運動專業人才，是與南加州大學簽署備忘錄的重要目的。南加州大學在運動領域具有深厚發展基礎，其校內與周邊場館也有部分規劃作為2028年洛杉磯奧運賽事場地。本次研習課程是專為運動部人才培育需求量身規劃，內容涵蓋運動專業英語、運動文化與教練學，以及實務交流與實地參訪等面向。

本次運動部首次組團赴美國南加州大學進修，是推動「運動專業人才海外進修計畫」的重要階段性成果。運動部表示，未來不僅著眼於單點的海外研習，更將建構多元且具延續性的國內外人才培育管道，建立運動人才常態性國際交流機制，並持續拓展與國際優質運動組織及學術機構之合作機會，讓國際資源與國內人才培育相互連結，為我國運動發展注入更多國際能量。