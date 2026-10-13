洪志昌成國訓中心董事長 推動黃金計畫3.0

國家運動訓練中心今天召開115年第3次董事會，由運動部常務次長洪志昌首度以董事長身分主持，新聘董事張少熙亦出席會議。會中聚焦「黃金計畫3.0」推動方向，結合培訓實務精進計畫內容，為116年正式啟動做好準備，持續強化國家隊培訓支持。

行政院於115年10月6日函核定，由洪志昌正式擔任國訓中心董事長，並聘任張少熙為董事。

洪志昌表示，教練與選手的實務經驗，是完善培訓計畫的重要基礎。黃金計畫3.0將透過說明座談，與參與計畫的教練、選手充分交流，彙整各方意見，並依實際執行情形進行滾動修正，讓資源投入更貼近訓練需求，支持選手穩定成長、發揮實力。

國訓中心執行長趙士强表示，中心將在運動部指導及董事會督導下，持續以選手為核心，透過與教練、選手及支援團隊的交流，將備戰經驗轉化為精進培訓的基礎。同時，整合訓練、運動科學、醫療照護及生活服務等資源，完善後勤支援，讓各項服務更貼近訓練現場需求，陪伴教練與選手安心備戰，迎接下一階段的挑戰。