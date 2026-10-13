滑冰／再爆選手達標卻無法參賽爭議 滑冰協會聲明強調並無因人設事

我國短道競速滑冰青年代表隊選拔近日引發爭議，傳出有5名青年好手達到國際滑冰總會青年世界盃與世青錦標賽的參賽門檻，卻因協會以審查依據為由，恐面臨無人能參賽的困境。

中華民國滑冰協會今天透過聲明作出澄清，強調絕無因人設事，現行選拔辦法雖是前屆制定，本屆團隊也將積極檢討制度合理性。

針對2026年10月13日媒體報導有關短道競速滑冰國家代表隊選拔事宜，本會特此說明如下：

中華民國滑冰協會（以下簡稱本會）始終秉持公平、公正、公開之原則辦理國家代表隊選拔作業，並以維護選手參賽權益、落實選訓制度及推動我國滑冰運動發展為首要目標。針對本次媒體報導所涉及之國家代表隊選拔制度與相關疑義，為避免外界產生誤解，特就相關事實及本會立場提出說明。

一、國家代表隊選拔均依公告辦法辦理，確保選拔標準一致性

本會「2026-2027年短道競速滑冰國家代表隊選手及教練選拔辦法」已於2026年2月3日正式公告於本會官方網站。其中第四條「選拔依據及方式」第一款明確規定：「賽事：以本會115年舉辦之全國短道競速滑冰春季錦標賽各組成績為依據。」

因此，2026至2027年度短道競速滑冰國家代表隊相關選拔作業，均依照上述已公告之選拔標準辦理。包括甫於今年8月底結束之2026年亞洲公開短道競速滑冰錦標賽，其國家代表隊選拔亦採相同標準，並無因不同賽事或特定選手而另行調整選拔依據之情形。

本會各項國家代表隊選拔，均由選訓委員會依據既定辦法及相關程序審議辦理，選拔制度不應因個別選手、教練或特定事件而任意變更，更不存在因人設事、量身訂定選拔規定之情事，以維護選拔制度之公信力與一致性。

二、現行選拔辦法係前屆制定，本屆團隊將積極檢討制度合理性

現行「2026-2027年短道競速滑冰國家代表隊選手及教練選拔辦法」，係由本會第13屆任內完成相關審議程序，並經運動部核准後正式公告實施。

本會第14屆團隊於2026年6月完成交接後，針對現行各項選訓制度進行檢視，確實發現部分條文仍有未臻周延及值得進一步檢討改善之處。

對此，本屆幹事部與選訓委員會已有共同共識，將於下一年度選拔辦法修訂作業中，廣泛徵詢選手、教練、專家學者及相關單位意見，全面檢討選拔標準、競賽成績採認方式及相關制度設計，讓未來選訓辦法更具公平性、合理性與透明度。

三、保障選手權益，建立公平透明且與國際接軌之選訓制度

本會深知，國家代表隊選拔攸關每位選手長期投入訓練的成果，以及代表國家參與國際賽事的寶貴機會，因此任何選拔規定都應以選手權益、競技實力及國際競爭力為核心考量。

本會尊重各界對於現行選拔制度所提出的意見與建議，也願意正視制度中仍有改善空間的部分。然而，在新年度辦法完成修訂及正式公告前，現行選拔作業仍應依既定規範辦理，以維持制度的公平性及可預期性，避免因臨時變更標準而影響其他選手權益。

未來，本會將持續秉持公開透明、專業治理及保障選手權益之精神，積極推動選訓制度改革，建立更完善且符合國際競技發展趨勢的國家代表隊選拔機制，讓所有努力投入訓練的選手，都能在公平合理的制度下爭取代表國家的機會。