全民運聖火傳遞今起跑 張善政邀市民共襄盛舉

2026全民運動會將於10月17日至22日在桃園登場，桃市府今天在市府前廣場舉行市內聖火傳遞起跑儀式為賽事揭開序幕。市長張善政表示，本屆全民運共設32個競賽種類，選手年齡橫跨6歲至88歲，將在43處場地競技，期盼透過聖火傳遞凝聚市民熱情，帶動全民運動風氣，邀請民眾共同迎接這場運動盛會。

張善政表示，全民運動會不同於亞運、奧運等國際競技賽事，更強調運動普及與全民參與。本屆參賽選手從6歲到88歲，展現運動不分年齡的精神，期盼透過賽事鼓勵更多市民投入運動、挑戰自我，實踐「全民敢動、桃戰巔峰」的理念。

張善政指出，聖火自9月14日起展開全國傳遞，陸續走訪離島及台灣本島各縣市，今天正式回到桃園，展開市內13區傳遞。聖火不僅象徵賽事即將登場，更肩負傳遞運動精神、凝聚市民熱情的意義，期盼傳遞過程順利圓滿。

體育局表示，市內聖火傳遞從今天起至16日，首日行經桃園、龜山及蘆竹區；14日前往大園、觀音、新屋及楊梅區；15日行經中壢、平鎮及龍潭區；16日最後一站走訪復興、大溪及八德區，完成13區傳遞後返回體育局。

體育局指出，聖火路線從都市延伸至山城、沿海地區，串聯各區特色，展現桃園多元城市風貌。本屆全民運將在全市43處競賽場地舉行32個競賽種類，市府持續完善競賽場地及賽會服務，並結合地方文化、觀光與美食，盼吸引民眾觀賽之餘走訪桃園。