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台灣體壇奧斯卡 運動精英獎開放推薦送件

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部部長李洋（右8）於114年運動精英獎與得獎選手及團隊合影，表揚其卓越之年度運動表現。圖／運動部提供
運動部部長李洋（右8）於114年運動精英獎與得獎選手及團隊合影，表揚其卓越之年度運動表現。圖／運動部提供

為公開表揚年度內我國參加國內或國際運動賽會成績優良的運動選手、有功教練及運動界人士，被視為國內運動界奧斯卡獎的運動精英獎即日起至28日受理各界推薦。今年運動精英獎評選8個獎項，除終身成就獎外，其他7個獎項的評選事蹟期間定為114年10月1日起至115年10月24日止，請各界踴躍推薦送件。

為順應國際賽事發展趨勢並給予選手更多肯定，運動部於成立一週年之際，已將獎項正式更名為「運動精英獎」，於今年9月11日修正公布「運動精英獎獎勵辦法」，推出兩項重要變革：

第一，擴大入圍名額，將最佳男運動員獎等6個獎項的入圍人數或團隊數，提高至「不超過6人或6隊」。

第二，增設多元團隊獎項：打破過往最佳運動團隊獎僅頒發1隊的限制，今年起將視年度賽會及推薦數多寡，最多得分別頒給最佳男、女運動團隊各1隊，並將「雙人組合運動員」納入最佳運動團隊獎項中，以鼓勵多元競賽項目的發展。

運動部表示，本屆獎勵項目共計8項，包含最佳男運動員獎、最佳女運動員獎、最佳教練獎、最佳運動團隊獎、最佳新秀運動員獎、最佳運動精神獎、特別獎及終身成就獎。凡符合獎勵辦法規定資格者，不論中央機關、各直轄市和縣市政府及其所屬機關、全國性運動團體、直轄市和縣市體育及運動總會、各級學校及媒體機構等，皆可推薦送件。

115年運動精英獎預計於11月底公布入圍名單，並於12月23日下午舉行頒獎典禮。

奧斯卡 運動 運動部

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