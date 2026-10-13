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TPVL／放下過去重新出發 吳宗軒領軍台中連莊再戰冠軍

聯合新聞網／ 廖育婉／專訪
放下過去重新出發，吳宗軒領軍台中連莊再戰冠軍。廖育婉／攝影
放下過去重新出發，吳宗軒領軍台中連莊再戰冠軍。廖育婉／攝影

TPVL 新賽季即將揭開序幕。隨著聯盟擴編、各隊積極補強，整體競爭強度也較上一季更上一層樓。對身為台中連莊球員的吳宗軒而言，新賽季不只是重新出發，更是重新檢視自己與球隊的一次機會。

走過上季結束時的失落，吳宗軒選擇不讓過去成為包袱，而是將注意力重新放回球場，從身體狀態、團隊磨合到戰術執行，一步一步為新賽季做好準備。

各隊戰力升級 吳宗軒：實戰見真章

不被過去綁住，吳宗軒再拚冠軍。 吳宗軒提供
不被過去綁住，吳宗軒再拚冠軍。 吳宗軒提供

面對新賽季各隊積極補強，吳宗軒認為，無論外援實力或本土球員配置，都持續升級，讓新賽季的競爭更有看頭。不過，紙面戰力終究只是參考，真正的實力仍須透過比賽才能見真章。

吳宗軒表示：「還是要打過，才知道對方的戰術，還有球會打在哪裡。」雖然不少本土球員過去都曾交手，但各隊經過陣容調整後，實際戰術與團隊配合仍有待觀察。比起研究對手，他更重視臺中連莊自身的備戰進度。

「我覺得現在比較在意的，就是把自己的團隊隊形先趕快磨合、整合起來。」他強調，球隊目前透過日常訓練與實戰對抗，加速外援融入，並強化全隊的戰術執行與場上默契。如何在新賽季開打前完成整合、建立穩定的團隊節奏，將是台中連莊迎接新挑戰的關鍵。

體能戰術雙提升 吳宗軒求突破

體能戰術雙提升，吳宗軒求突破。 吳宗軒提供
體能戰術雙提升，吳宗軒求突破。 吳宗軒提供

回顧上賽季，隨著賽程進入後段，球員的身體負荷逐漸增加。吳宗軒表示，過去的訓練調整已展現成效，新賽季將持續優化訓練量與方式，提升體能續航力，迎接漫長賽季的考驗。除了強化體能，戰術變化也是備戰重點。經過一季交手，各隊對彼此的打法更加熟悉，台中連莊的主要攻擊模式勢必成為對手研究的方向。

吳宗軒認為，球隊必須增加進攻選項，避免過度依賴固定主力。他表示，希望透過戰術調整與團隊的磨合，讓更多球員具備得分能力，才能提升進攻性，在關鍵時刻有人挺身而出，為球隊創造更多取勝機會。

日本球員助陣 TPVL 增添新風貌

日本球員助陣 TPVL，增添新風貌，圖為吳宗軒(前)。
日本球員助陣 TPVL，增添新風貌，圖為吳宗軒(前)。

本季有日本球員加入 TPVL，為聯盟注入不同的排球風格。曾與日本球員交手的吳宗軒認為，日本排球在攔網、防守及細節處理上各有特色，不同體系之間的交流，有助於提升聯盟整體競爭力。

放下旅外執念 吳宗軒享受當下

放下旅外執念，吳宗軒享受當下。
放下旅外執念，吳宗軒享受當下。

談到旅外發展的可能性，吳宗軒坦言：「以前會，現在不會了。」歷經職業生涯不同階段，如今的他不再執著於未來規劃，而是選擇珍惜每一次站上球場的機會，「就是好好享受比賽。」

面對上季結束後的失落，他也學會更快調整心情，不讓過去的結果影響前進的腳步。對吳宗軒而言，新賽季他希望自己「每天都進步一點點，一年比一年更強」。他說，職業生涯還有很長的路要走，與其糾結已經發生的事，不如專注當下、持續精進，在每一次訓練與比賽中累積成長，朝更好的自己邁進。

國家隊徵召　吳宗軒：有需要就上

國家隊徵召，吳宗軒(左)有需要就上。 聯合報系資料照
國家隊徵召，吳宗軒(左)有需要就上。 聯合報系資料照

談到國家隊吳宗軒表示：「如果國家要我，還是願意徵召。」過去曾因職業聯賽與國家隊賽事雙線作戰、身體負荷過大，而選擇婉拒；如今的他則抱持順其自然的態度，優先維持自身狀態，同時保留為國家隊效力的意願。若有需要，他仍願意挺身而出。

不被過去綁住 吳宗軒再拚冠軍

經歷上賽季的高峰與低潮，吳宗軒選擇放下過去、專注當下。 吳宗軒提供
經歷上賽季的高峰與低潮，吳宗軒選擇放下過去、專注當下。 吳宗軒提供

經歷上賽季的高峰與低潮，吳宗軒選擇放下過去、專注當下。面對聯盟競爭升溫，台中連莊也將從體能強化、陣容磨合到戰術變化，進行全面調整，力求在新賽季尋求突破。

對吳宗軒而言，比起糾結過去的得失，更重要的是持續精進自己，與團隊一同成長。談到新賽季的目標，吳宗軒表示，他的答案始終明確，就是全力挑戰總冠軍，帶領台中連莊朝最高榮耀邁進。

《全文由作者授權提供》

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