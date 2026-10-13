滑輪溜冰／劉懿萱競速溜冰世錦賽奪銀 莊惟甯稱霸青年男子組
在巴拉圭舉行的世界競速滑輪溜冰錦標賽，台灣女將劉懿萱今天在500+D公尺爭先賽以43秒837拿到銀牌，而小將莊惟甯則以41秒215稱霸青年男子組500+D公尺爭先賽。
多次代表台灣征戰國際賽舞台的劉懿萱，去年曾勇奪女子馬拉松「世界冠軍」頭銜，這次前進巴拉圭征戰競速滑輪溜冰世錦賽，劉懿萱在拿手的女子500+D公尺爭先賽繳出亮眼表現，在2名哥倫比亞選手夾擊下，最後以43秒837拿到銀牌，僅次於哥倫比亞好手莫雷諾（Sara Munoz Moreno）的41秒215。
另外，就讀於高雄市立左營高中的台灣滑輪溜冰新星莊惟甯，日前才在青年男子組200公尺計時賽拿到銅牌，如今青年男子組500+D公尺爭先賽更上一層樓，從比賽開始後，莊惟甯頂住壓力一路領跑，終場以41秒215技壓群雄獲得金牌，至於銀、銅牌分別是義大利艾比斯（Edoardo Abis）、哥倫比亞羅德里格茲（Juan Silva Rodriguez）。
這次滑輪溜冰世錦賽共有37個國家參賽，目前台灣代表隊累積10金、8銀、6銅，其中自由式溜冰表現最為亮眼，一口氣拿到7金、7銀、4銅共18面獎牌，成為最大「獎牌庫」。
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