女足／直擊雪蘭莪訓練基地 陳姿蓁靠不服輸踢出旅外路

雪蘭莪女足重訓室裡，台灣女足球員陳姿蓁的球衣已被汗水濕透，仍持續自主訓練。從台中藍鯨轉赴馬來西亞有「紅巨人」之稱的雪蘭莪足球俱樂部，她是4名外援中唯一的台灣球員，憑著不服輸的個性，力拚站穩後防線，協助球隊爭取亞洲女子冠軍聯賽門票。

足球在大馬擁有廣大球迷，成立於1936年的雪蘭莪足球俱樂部（Selangor F.C.），今年走過90年，是大馬足壇的傳統勁旅，也持續投入女子足球發展。陳姿蓁今年5月從台中藍鯨轉赴雪蘭莪女足，取得海外職業合約。這次旅外是多年訓練累積的成果，也是走出熟悉環境、重新挑戰自己的機會。

中央社記者首度申請獲准進入位於莎阿南（ShahAlam）的雪蘭莪足球俱樂部訓練中心。除了足球場，中心還設有重訓室、物理治療室及戰術會議室，從體能鍛鍊、身體照護到戰術準備，構成球員日常訓練的重要環節。

在這座基地，陳姿蓁的訓練不只限於球隊安排的時間。早上沒有團隊練習時，她會到健身房自主重訓，晚間再投入球隊訓練，持續磨練體能與場上配合。她接受中央社記者訪問表示，面對比賽中的身體碰撞與速度要求，必須透過重訓維持肌力。「我對自己的期許是很高的，所以我會很想要成長。」自我要求雖帶來壓力，也成為督促進步的動力。

踢中後衛的她，最在意的是穩定性，希望守住每一顆球、減少失誤，建立進攻時，也能把球準確送到隊友腳下，讓前場球員創造得分機會。陳姿蓁說，球隊希望拿下聯賽冠軍，爭取亞洲女子冠軍聯賽參賽資格。身為外援，自己的任務很直接：「就是要幫球隊獲得勝利。」

不過，從熟悉的台灣球場走進大馬聯賽，仍有許多需要調整的細節。她指出，過去在台中藍鯨較常透過小組傳球、長傳與快攻推進；在雪蘭莪女足，除了小組配合，也更常見球員先以個人盤帶突破，再與隊友組織進攻。

她認為，相較於隊內部分本地球員，自己在身材、高空球爭頂及速度上有優勢，但其他球隊引進的美洲攻擊球員，也有出色的速度與身體條件，帶來不同於以往的防守考驗。雪蘭莪女足教練費莉西亞（Felicia Adele Ng）指出，陳姿蓁的加入為球隊帶來信心與良好的技術能力，身高也在聯賽競爭中發揮重要作用。她也期待台灣持續擴大足球人才庫、提升聯賽水準，為球員創造更多成長機會。

陳姿蓁表示，過去在台灣接觸的外籍球員多來自日本、泰國，較偏重技巧；來到大馬後，則須適應部分美洲球員更強的速度與身體碰撞，這也是她持續加強肌力的原因。回頭談起足球啟蒙，來自台中的陳姿蓁說，最初吸引她走進球場的，竟是小學教練發的糖果。原本只是喜歡參與活動，後來一路從遊戲踢進運動競技，也改變了人生方向。

這條路並非始終順遂，陳姿蓁形容，自己的表現一直有起伏，支撐她繼續踢下去的，不僅是不願輕易認輸的個性，也有一路指導她的教練、伸出援手的貴人，以及陪伴她的家人與朋友。她說：「有他們才有今天的我。」

「看到別人變強，我也覺得說我也可以。」她總相信，只要再努力一點，就能持續進步，朝其他優秀球員的水準靠近。

足球如今已成為陳姿蓁生活的一部分。帶著在台灣累積的訓練與比賽經驗，她希望在新的後防線上踢得更穩，把不服輸的個性轉化為幫助球隊贏球的力量。