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網球／辛納傷、小蠻牛落馬 澤瑞夫首度登年終球王

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
澤瑞夫因辛納傷退與阿爾卡拉斯落馬，首度登頂世界第一。歐新社
澤瑞夫因辛納傷退與阿爾卡拉斯落馬，首度登頂世界第一。歐新社

今年奪下兩座大滿貫的德國名將澤瑞夫（Alexander Zverev），今年確定再達成網球新里程碑，由於現任義大利「世界球王」辛納（Jannik Sinner）因膝傷賽季提前告終，西班牙「小蠻牛」阿爾卡拉斯（Carlos Alcaraz）上海名人賽又提前出局，澤瑞夫確定下月首度登上世界第一，且將以「年終球王」身份迎接新賽季，締造個人新猷。

ATP宣布，29歲的澤瑞夫將成為最年長的「年終球王」。今年澤瑞夫先在法網終結大滿貫荒，美網再高捧金盃，澳網也打進四強，溫布頓更打進決賽，整年穩定表現加上「絕代雙驕」本季都遇傷病，讓他登頂世界第一。

目前世界排名第3的阿爾卡拉斯，原本也在年終球王競爭行列，但他上海名人賽第三輪敗給比利時伯格斯（Zizou Bergs），提前落馬也退出年終球王爭奪戰。

本季以前，澤瑞夫最佳成績是3闖大滿貫決賽，本季大滿貫金盃、世界第一都到手，他說：「贏下法網和美網對我來說已經是非凡的球季，知道我可以登上年終球王，這是美夢成真。」

澤瑞夫提到，為了追逐球王目標，投入非常多努力和訓練，尤其是經過2022年法網腳踝扭傷的嚴重傷勢。在此之前，他最佳年終成績是2024年的世界第2。

辛納 澤瑞夫 溫布頓 網球

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