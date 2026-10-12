高球／中國信託深耕台灣高爾夫發展一甲子 舉辦「世界的涂阿玉」特展

台灣高球傳奇女將涂阿玉老師生涯累積115座冠軍、7度榮膺JLPGA年度賞金后，近年以中國信託高爾夫顧問的身分投入人才培育，厚植台灣高球軟實力。適逢中國信託成立60周年，中國信託商業銀行特別舉辦「世界的涂阿玉」特展，首度展出逾百件涂阿玉征戰國際的珍貴高球文物，涂阿玉與在場近300位支持者分享一路走來的艱辛歷程與體悟，傳承感恩與永不放棄的台灣精神。

涂阿玉在1977年、1978年中國信託主辦的「中華女子高爾夫公開賽」接連奪冠，與中國信託結下不解之緣，迄今延續跨越半世紀的深厚情誼，中國信託12日特別舉辦「世界的涂阿玉」專題講座，邀請涂阿玉分享高爾夫生涯的奮鬥歷程，現場包括中國信託慈善基金會董事長辜仲諒、中國信託金融控股公司董事會秘書長高人傑、中國信託銀行董事長陳佳文、台灣女子職業高爾夫協會理事長黃璧洵，以及中國信託女子高爾夫之星侯羽薔和近300位聽眾齊聚一堂。

中信慈善基金會董事長辜仲諒分享，淡水球場培育出許多台灣高爾夫好手，早期高球名將包括涂阿玉、郭吉雄、謝敏男、謝永郁等，都曾受到父親的照顧與支持，彼此情誼深厚。他回憶，父親因擅長外語而擔任隊長，帶隊參加菲律賓世界盃高球賽。此外，他也提及與涂阿玉的淵源，13歲時第一次到淡水高爾夫球場練習場，父親特地要他在涂阿玉面前揮桿，也曾利用暑假和涂阿玉學習球技，當時他看到陳金獅老師總是親自為涂阿玉擺球，耐心陪伴涂阿玉練球，自己的揮桿也曾受到陳金獅老師的指導。後來，台灣遭遇外交困境，但涂阿玉代表台灣在日本比賽，打出全世界矚目的成績，讓世界看見台灣。她跟世界全壘打王王貞治一樣，兩人都是台灣之光，令人敬佩。中國信託金控董事會秘書長高人傑表示，中國信託與高爾夫的淵源，始於中信金控創辦人辜濓松對於高爾夫的熱愛；涂阿玉則是台灣女子高球界的傳奇人物，身體力行永不放棄的精神，近年來協助中國信託培育年輕選手，將征戰國際賽場的經驗傳承給下一代，本次特展呈現她成功背後辛苦汗水，與世人分享傳奇榮耀。

憶及17歲時即離鄉背井北上至淡水接受高爾夫訓練，涂阿玉談到恩師陳金獅時情不自禁哽咽落淚，對她而言，陳金獅亦師亦父，每日早上五點載她至淡水海邊跑步、訓練體能，總是以鼓勵代替責備，陪伴她打每一顆球。涂阿玉從恩師身上學到的不只是球技，更是一生受用的做人道理；年紀輕輕便赴日征戰的她從未退縮怯步，她笑稱一路以來都是用「社會財」，深知受到許多貴人協助，總是帶著感恩的心打好每一球，「從未感到辛苦或疲憊，我就想要打好球、贏得每場比賽」。世界球后亦非無往不利，涂阿玉曾因傷歷經九年低潮，經過漫長復健與訓練，最終在2002年再春館女子公開賽重返榮耀，中信慈善基金會董事長辜仲諒親自邀請涂阿玉勉勵正在高球球壇奮戰的選手，她以自己負傷的經歷回應，以此勉勵後進「受了傷會變更強」，相信自己、永不放棄，便能收穫成果。

講座後，涂阿玉在中信慈善基金會董事長辜仲諒陪同下參觀「世界的涂阿玉」特展。特展展出逾百件涂阿玉及其夫婿陳碧宗珍藏多年的高爾夫文物與史料，回顧在恩師陳金獅提攜下踏入高壇、遠赴日本發展並躍上國際舞台的過程；展品包括征戰JLPGA三周奪下四個冠軍獎盃、創下七度賞金后輝煌成就的九支實戰球桿、球桿桿面上集中於同一位置的磨痕，也展出涂阿玉與中信金控創辦人辜濓松球敘的珍貴照片，以及與歌壇巨星鄧麗君1984年同年獲選十大傑出女青年的獎座、剪報，更記錄當年負傷時，時任總統李登輝先生親自致電關心的故事，完整呈現這位賞金后的傳奇紀錄，見證冠軍榮耀背後的努力與堅持。

中國信託深耕台灣高爾夫發展一甲子，中信金控創辦人辜濓松1958年代表台灣參加首屆艾森豪盃錦標賽；1978年起中國信託連續舉辦20屆「中國信託盃國際高爾夫隊際錦標賽」，透過高爾夫運動推動經貿外交，持續投入女子高爾夫賽事及選手培育，打造台灣選手與國際接軌的競技舞台。「世界的涂阿玉」特展即日起至今年12月31日於台北市南港區的中國信託金融園區A棟17樓展出，10月19日起每周三開放團體預約導覽，期盼透過涂阿玉的高球故事與珍貴文物，讓更多人認識台灣選手勇闖國際舞台的奮鬥歷程。