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跆拳道／王婕菱大獎賽摘銅 教練勉勵不留遺憾

中央社／ 台北12日電
跆拳道女將王婕菱。亞運中華代表團提供
跆拳道女將王婕菱。亞運中華代表團提供

台灣跆拳道新星王婕菱走出名古屋亞運失利陰霾，今天在法國舉行的世界跆拳道大獎賽拿到銅牌，而教練朱建安一句「不要有遺憾」，幫助王婕菱首登大獎賽頒獎台。

年僅17歲的跆拳道女將王婕菱，潛力備受外界期待，尤其今年亞錦賽「越級打怪」，拿到女子隊史睽違10年的金牌，沒想到日前名古屋亞運女子49公斤級止步8強、無緣登上頒獎台，讓她賽後淚灑舞台。

所幸在法國巴黎舉行的世界跆拳道大獎賽，王婕菱迅速調整心情，8強戰以直落二扳倒曾獲大獎賽金牌的俄羅斯好手安格洛娃（Alisa Angelova），雖然接著不敵名古屋亞運女子49公斤級金牌得主馬靜月，錯失前進金牌戰機會，不過王婕菱仍獲得銅牌，生涯首度站上世界跆拳道大獎賽的頒獎台。

帶隊教練朱建安接受中央社採訪時透露，王婕菱在亞運時給自己很大的奪牌壓力，導致下場後有點放不開，因此賽後讓愛徒情緒釋放，作為教練則扮演陪伴角色，這次啟程法國也特別鼓勵王婕菱「盡力、不留遺憾」，不要像亞運一樣怕怕的，「最後也突破8強那關大魔王，我蠻開心的。」

朱建安指出，亞運失利或許對王婕菱是一個警惕，他認為愛徒的身體素質不錯，進入國訓中心後，與學長、學姊一起訓練，這段時間成長很多，也聽得進去教練團的建議，幫助王婕菱快速調整心情，接下來她將全力拚世界中學生運動會的國手資格。

跆拳道代表隊結束名古屋亞運後，馬不停蹄飛往法國征戰大獎賽，總教練蘇泰源提到，就是為了爭取2028洛杉磯奧運積分，並期望王婕菱增加多一點武器，唯有不斷突破、改變，才有機會成為一直站在上面的選手。

王婕菱 跆拳道 教練

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