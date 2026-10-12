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北極羽賽／台灣羽壇新生代男、女雙同獲銀牌 教練簡宏儒給予高度肯定

中央社／ 赫爾辛基12日專電
台灣羽球女雙組合許尹鏸與林芝昀11日在芬蘭舉行的北極公開賽決賽中奮力回擊對手，最終奪得超級500等級賽事亞軍。 中央社
台灣羽球女雙組合許尹鏸與林芝昀11日在芬蘭舉行的北極公開賽決賽中奮力回擊對手，最終奪得超級500等級賽事亞軍。 中央社

台灣羽壇新生代在芬蘭北極公開賽中，20歲男雙組合賴柏佑與蔡富丞、女雙許尹鏸與林芝昀雙雙闖入超級500等級決賽，最終以直落2負於對手，男女雙打項目同時得到銀牌；男雙組合，寫下合拍以來最佳成績。

總獎金50萬美元（約新台幣1600萬元）的北極公開賽（Arctic Open）各項決賽在11日登場。男子世界排名第60的賴柏佑與蔡富丞，面對馬來西亞組合戴偉欽與葉睿慶，以19比21、19比21落敗；世界排名第8的女雙許尹鏸與林芝昀，則以18比21、19比21不敵中國組合陳樊淑湉與羅徐敏。

談及女雙決賽的膠著戰況，許尹鏸與林芝昀在兩局開賽後與對手互有領先，比數始終咬得很緊。她們受訪時表示，對手似乎在開始比賽就布好球路，比賽中以同樣的招數，導致她們陷入只能頻頻回應的被動態勢。台灣組合在局末未能順利突破防線，最終只能取得銀牌。

這是許尹鏸與林芝昀第3度在超級500等級賽事拿下亞軍。她們毫不迴避地說，確實非常渴望能站上頒獎台為台灣拿冠軍，但也從這幾場硬仗中學習到很多。兩人期盼「事不過三」，能在賽局中汲取經驗，在本週丹麥公開賽拿到更滿意的成績。

台灣女雙好手許尹鏸與林芝昀11日於芬蘭北極公開賽女雙決賽中展現絕佳默契，順利抱回亞軍。 中央社
台灣女雙好手許尹鏸與林芝昀11日於芬蘭北極公開賽女雙決賽中展現絕佳默契，順利抱回亞軍。 中央社

相較於女雙的強烈企圖心，年僅20歲的男雙組合賴柏佑與蔡富丞則展現出截然不同的平常心。賴柏佑與蔡富丞在決賽第2局一度克服落後劣勢，在中段反超比分，可惜局末仍遭對手逆轉。他們坦言，自去年打完美國公開賽後，過去一年多在賽場上的表現並不理想，因此這次把目標設定得很單純。

兩人笑著說：「原本希望能贏一場就好，結果贏了第一場之後就滿開心。後面就是看能走到哪裡，盡力去拚。」

回顧10日的4強戰，賴柏佑與蔡富丞對上法國組合，兩人在決勝局一度被追成9比9平手。不過他們隨即穩住陣腳，打出一波7比1的強勢攻勢，最終以21比13勝出闖進決賽。談到如何在關鍵時刻找回節奏，他們說：「不要去想已經發生過的事，把握當下，現在要注意什麼就好，頭腦就會比較清楚。」

台灣<a href='/search/tagging/2/羽球' rel='羽球' data-rel='/2/105755' class='tag'><strong>羽球</strong></a>代表隊教練簡宏儒11日在芬蘭北極公開賽賽後接受中央社記者訪問，肯定台灣新生代選手在技術與臨場應對上的成熟表現。 中央社
台灣羽球代表隊教練簡宏儒11日在芬蘭北極公開賽賽後接受中央社記者訪問，肯定台灣新生代選手在技術與臨場應對上的成熟表現。 中央社

一路陪同征戰的教練簡宏儒，賽後也給予選手高度肯定。他在接受中央社記者訪問時指出，台灣新生代選手在技術、體能以及臨場應對上，都已具備相當成熟的能力，雖然有點遺憾就差那麼一點點止步亞軍，但還是很棒了。

簡宏儒直言，下一個階段要克服的是心理關卡。他分析，運動員站上決賽舞台自然會想贏，但在場上有時很忌諱這種心態，「太想贏，不一定能反映在競技表現上，有時反而會讓自己還沒準備好。」

儘管距離金牌僅一步之遙，台灣選手的拚戰精神與親和力仍贏得球迷認可。場內雖然為台灣隊加油的人數有限，但賽後場外聚集大批國外球迷爭相要求簽名，現場氣氛依舊充滿歡樂，也為這趟北極公開賽畫下溫馨句點。

台灣男雙小將賴柏佑與蔡富丞11日於芬蘭北極公開賽男雙決賽，在場上全力拚搶救球，最終並肩收下亞軍。 中央社
台灣男雙小將賴柏佑與蔡富丞11日於芬蘭北極公開賽男雙決賽，在場上全力拚搶救球，最終並肩收下亞軍。 中央社

台灣羽壇男雙小將賴柏佑與蔡富丞11日在芬蘭赫爾辛基北極公開賽男雙決賽場上，躍起回擊對手的來球，打出兩人合拍以來的生涯最佳成績。 中央社
台灣羽壇男雙小將賴柏佑與蔡富丞11日在芬蘭赫爾辛基北極公開賽男雙決賽場上，躍起回擊對手的來球，打出兩人合拍以來的生涯最佳成績。 中央社

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