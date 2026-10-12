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武漢網球／鄭欽文肩傷退賽 詹皓晴首輪止步

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
鄭欽文退出武漢網球賽。 法新社
鄭欽文退出武漢網球賽。 法新社

2024年打下巴黎奧運女單金牌的中國網將鄭欽文，昨天再打下北京女網賽金盃，除贏得生涯第一座WTA1000等級大賽金盃，也締造首位登頂的地主女將紀錄，不過她今天就宣布因肩膀傷勢退出同是1000等級的武漢女網賽，昨天的決賽對手、今年法網奪冠的俄羅斯新星安德瑞娃（Mirra Andreeva）同樣退出武漢金盃的爭奪。

鄭欽文巴黎奧運打下金牌後，曾因手肘傷勢排名跌出百大外，她在退出武漢女網賽的公告中表示，從傷勢回歸後，過去一個半月接連打了美網、金恩盃和北京女網賽，「經過一系列高強度賽事，我的身體非常疲憊。期待明年再返武漢，以最佳狀態踏上球場！」

本周世界排名從第4上升到第3位的安德瑞娃，因行程變更缺席武漢女網賽，兩人的會內位置都由資格賽落敗的「幸運失敗者」頂上。

名古屋亞運在網球女雙上演「內戰」的謝淑薇、梁恩碩、詹皓晴和吳芳嫺本周也齊聚武漢，詹皓晴今天率先出賽，她和日本搭檔加藤未唯和斯洛伐克米哈里科娃（Tereza Mihalikova）／英國妮柯爾斯（Olivia Nicholls）激戰到決勝的「超級搶10」，雖瓦解對手4個賽末點，最終仍逆轉失利，以3：6、6：2、8：10落敗，連兩站首輪止步。

詹皓晴 鄭欽文 武漢 2026名古屋亞運

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