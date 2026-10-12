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亞帕運／多名「世界第一」坐鎮 71名選手出征名古屋

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
運動部運動部部長李洋（中）、主任秘書兼適應運動司代理司長林佩君（左）和中華帕拉林匹克總會副秘書長張國煌在亞帕運代表團公布記者會合影。圖／運動部提供
運動部運動部部長李洋（中）、主任秘書兼適應運動司代理司長林佩君（左）和中華帕拉林匹克總會副秘書長張國煌在亞帕運代表團公布記者會合影。圖／運動部提供

2026年第5屆亞洲帕拉運動會即將於18日到24日在日本愛知縣及名古屋市登場，預計舉辦18項運動種類。運動部於今天正式公布本屆我國代表團參賽名單，將派出71名頂尖選手，跨海征戰12項運動種類。

本屆代表隊由多位頂尖選手領軍出征，其中包括上屆杭州亞帕運摘金的跆拳道選手蕭翔文，以及多位高居世界第一的選手，如桌球男單排名第一的陳柏諺、女雙排名第一的林姿妤與田曉雯，以及羽球女雙排名第一的吳于嫣與蔡奕琳、男雙排名第一的方振宇與蒲貴煜。

此外，曾於杭州亞帕運奪銅的田徑好手劉雅婷、吳農彬，與輪椅網球組合黃子軒、黃楚茵亦將代表參賽。代表團還有多位資深名將坐鎮，包括曾獲帕運2金的健力學姐林資惠、帕運2銀的桌球好手程銘志，以及獲得帕運2銅的射箭老將曾隆煇，共同組成實力與經驗兼具的代表團陣容。

新生代方面，羽球選手林家翔、柔道選手蔡欣穎、射擊選手紀芳志、游泳選手葉豐源以及桌球選手謝非等年輕新秀，也將首度站上亞帕運舞台。新血的加入不僅為代表隊注入豐沛的衝勁與活力，更象徵著適應運動的傳承與永續發展，期待這群新星在本屆賽事中突破自我、嶄露頭角。

為提供選手最強後盾，運動部自2024年巴黎帕運後即啟動培訓，本屆亞帕運更首度比照亞運打造「中繼站」，由國家運動訓練中心與國家運動科學中心聯合進駐16名專業人員，提供體能訓練、運動防護、護理照護、運動生理、運動心理、運動營養及膳食供應等全方位服務，確保選手能以最佳狀態應戰。

在醫療與運科支援方面，本屆亦特別組建由6位隊醫與19位運動防護員及物理治療師構成的完善後勤團隊，給予選手全天候的健康保障。此外，運動部首度結合國家運動科學中心，於培訓期間為帕拉選手進行生理監控與營養諮詢等服務，輔助選手站上亞洲最高等級殿堂展現辛勤訓練成果，更提前為2028年洛杉磯帕運布局。

運動部表示，本屆亞帕運的官方標語為「IMAGINE ONE HEART」，盼望國人攜手「想像站在競技場上的每一名帕拉選手所懷抱的熱情」，透過這次的賽事，不僅聚焦於賽場上的勝負成果，期待更能促進大眾對適應運動的認識，營造支持身心障礙者運動參與的社會環境，打造一個更加包容、共融的臺灣。

帕運 選手 名古屋

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