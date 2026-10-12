亞帕運／多名「世界第一」坐鎮 71名選手出征名古屋

2026年第5屆亞洲帕拉運動會即將於18日到24日在日本愛知縣及名古屋市登場，預計舉辦18項運動種類。運動部於今天正式公布本屆我國代表團參賽名單，將派出71名頂尖選手，跨海征戰12項運動種類。

本屆代表隊由多位頂尖選手領軍出征，其中包括上屆杭州亞帕運摘金的跆拳道選手蕭翔文，以及多位高居世界第一的選手，如桌球男單排名第一的陳柏諺、女雙排名第一的林姿妤與田曉雯，以及羽球女雙排名第一的吳于嫣與蔡奕琳、男雙排名第一的方振宇與蒲貴煜。

此外，曾於杭州亞帕運奪銅的田徑好手劉雅婷、吳農彬，與輪椅網球組合黃子軒、黃楚茵亦將代表參賽。代表團還有多位資深名將坐鎮，包括曾獲帕運2金的健力學姐林資惠、帕運2銀的桌球好手程銘志，以及獲得帕運2銅的射箭老將曾隆煇，共同組成實力與經驗兼具的代表團陣容。

新生代方面，羽球選手林家翔、柔道選手蔡欣穎、射擊選手紀芳志、游泳選手葉豐源以及桌球選手謝非等年輕新秀，也將首度站上亞帕運舞台。新血的加入不僅為代表隊注入豐沛的衝勁與活力，更象徵著適應運動的傳承與永續發展，期待這群新星在本屆賽事中突破自我、嶄露頭角。

為提供選手最強後盾，運動部自2024年巴黎帕運後即啟動培訓，本屆亞帕運更首度比照亞運打造「中繼站」，由國家運動訓練中心與國家運動科學中心聯合進駐16名專業人員，提供體能訓練、運動防護、護理照護、運動生理、運動心理、運動營養及膳食供應等全方位服務，確保選手能以最佳狀態應戰。

在醫療與運科支援方面，本屆亦特別組建由6位隊醫與19位運動防護員及物理治療師構成的完善後勤團隊，給予選手全天候的健康保障。此外，運動部首度結合國家運動科學中心，於培訓期間為帕拉選手進行生理監控與營養諮詢等服務，輔助選手站上亞洲最高等級殿堂展現辛勤訓練成果，更提前為2028年洛杉磯帕運布局。

運動部表示，本屆亞帕運的官方標語為「IMAGINE ONE HEART」，盼望國人攜手「想像站在競技場上的每一名帕拉選手所懷抱的熱情」，透過這次的賽事，不僅聚焦於賽場上的勝負成果，期待更能促進大眾對適應運動的認識，營造支持身心障礙者運動參與的社會環境，打造一個更加包容、共融的臺灣。