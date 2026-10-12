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跆拳道／王婕菱不敵亞運金牌 世界大獎賽4強止步摘銅

中央社／ 台北12日電
「跆拳道甜心」王婕菱。中央社
「跆拳道甜心」王婕菱。中央社

在法國巴黎舉行的世界跆拳道大獎賽，年僅17歲台灣新星王婕菱，今天女子49公斤級4強戰以0比2不敵中國好手、名古屋亞運金牌得主馬靜月，以銅牌作收。

連兩年稱霸世青賽舞台的跆拳道女將王婕菱，潛力備受外界期待，尤其今年亞錦賽「越級打怪」，拿到女子隊史暌違10年的金牌，沒想到王婕菱日前在名古屋亞運止步女子49公斤級8強、無緣登上頒獎台，讓她賽後淚灑舞台。

不過，王婕菱立刻收拾情緒，啟程法國巴黎征戰世界跆拳道大獎賽，持續增加成人賽場實戰經驗，今天在女子49公斤級前兩輪分別擊敗塞爾維亞選手博坎（Andrea Bokan）、以色列女將丹恩（OleksandraDan），順利晉級8強。

攸關獎牌的關鍵戰役，王婕菱8強戰面對俄羅斯好手安格洛娃（Alisa Angelova），完美發揮身高優勢，從首回合開打後就展現招牌侵略性踢法，頻頻攻擊對手上端，迅速以16比8先馳得點，第2回合更在8秒內踢進8分奠定勝基，終場以31比14帶走勝利，如願躋身4強之列。

4強戰面對名古屋亞運49公斤級金牌得主馬靜月，王婕菱與對手上演激戰，可惜在欠缺臨門一腳情況下，最後以5比8、7比10落敗，雖然無緣取得金牌戰門票，但王婕菱仍進帳1面銅牌，生涯首登世界跆拳道大獎賽頒獎台。

王婕菱 跆拳 跆拳道

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