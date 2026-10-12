綻放女力舞出健康！「2026新竹超級辣媽盃全國柔力球暨舞藝展演」雙十連假新竹熱力登場

全台76隊、逾1,200名好手齊聚風城！8歲到95歲跨世代共融，快閃推廣點燃全民運動熱潮

雙十國慶連假首日，新竹市民富國小大禮堂熱鬧非凡！由運動部全民運動署、新竹市政府指導，中華民國中老年人體育協會主辦的「2026新竹超級辣媽盃全國柔力球暨舞藝展演活動」於今日（10日）盛大登場。本屆賽事展現驚人的全民參與力，吸引來自全臺各地共76支隊伍、高達1,222位選手齊聚風城。

參賽選手年齡層橫跨8歲至95歲，大會80歲以上長者多達33人（包含95歲1人、86歲2人、85歲2人、84歲5人、83歲4人、82歲5人、81歲3人、80歲11人），展現銀髮族的無比活力與健康風采。其中最高齡選手為來自「新竹市元極舞委員會」95歲的余桂英女士；年齡最小的學童則為來自「新竹市民富國小B隊」8歲的林杰威與將滿9歲的曾芝綺，完美展現自8歲到95歲、三代同堂跨世代共融的溫馨動人畫面，落實「全齡共聚同歡、全民世代共融」的運動精神。

鼓勵所有參賽者以球會友、舞出自信，共同打造充滿活力與健康的祥和社會。中華民國中老年人體育協會/提供

柔力球獲列新興運動項目 提倡太極圓融與現代舞藝

主辦單位中華民國中老年人體育協會表示，新竹市為臺灣柔力球運動重要發源地。柔力球運動結合了太極哲理與現代舞蹈韻律，動作柔和且具備良好的全身協調訓練效果，深受中老年族群與女性朋友喜愛。隨著全民運動風氣普及，運動部亦已將柔力球列入重點推廣的新興運動項目之一，未來將更積極向各年齡層推廣。為了讓大眾切身感受柔力球與舞藝的魅力，籌備團隊特別於活動前期在多個社區據點舉辦培訓課程，並結合快閃展演活動吸引大量民眾參與，成功為本屆盛會掀起運動熱潮。

產官學界鼎力相助 貴賓齊聚力挺女力健康

本屆活動獲得社會各界熱烈響應，特別感謝富邦人壽保險公司與杏輝藥品集團等知名企業大力贊助支持，落實企業社會責任，共同推動健康高齡化與全民體育發展。今日開幕典禮盛況空前，現場冠蓋雲集，多位長官與貴賓親臨現場為參賽選手加油打氣，包括：新竹市政府代表： 林琨瀚副市長；體育界與地方代表： 新竹市體育會鄭耕亞理事長、林燦輝秘書長、中華民國中老年人體育協會林錦富會長、前教育部政務次長吳財順次長；地主與學校代表： 新竹市民富國小吳淑雯校長、顧問與委員代表： 葉國文顧問、黃煜委員、林鑫保委員、李昀儒助理等多位貴賓。林錦富會長致詞時表達對指導單位、贊助企業及全臺參賽隊伍的感謝，並鼓勵所有參賽者以球會友、舞出自信，共同打造充滿活力與健康的祥和社會。