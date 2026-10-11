聽新聞
0:00 / 0:00

斯巴達障礙跑競賽新北站第二日 菅田崚馬扳回顏面、菲國女王4連冠

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
超級賽在國定古蹟「滬尾礮臺」起跑。圖／大會提供
超級賽在國定古蹟「滬尾礮臺」起跑。圖／大會提供

2026斯巴達障礙跑競賽新北站今天於淡水進行第二天賽程，進行包括10公里的超級賽（Super）和5公里的衝刺賽（Sprint），前一天野獸賽（Beast）跑錯路的日本選手菅田崚馬以51分11秒拿下男子總排第1，為自己扳回顏面；而擁有菲律賓「障礙賽女王」封號的曼琪（Sandi Menchi）再度以懸殊差距拿下女子總排第1，她個人在台南、新北已經囊括四連冠，幾乎是所向無敵；「紅髮戰士」孫育彬和初次嘗試精英組的余得玲則拿下台灣男女第一。

今在競爭最激烈的超級賽精英組部份，前一天在野獸賽因跑錯路少見未完賽的日本前「最強消防員」菅田崚馬有意要扳回顏面，一開始就火力全開，最終以3分30秒的差距打敗前一天野獸賽封王的菲律賓選手塔巴克（Elias Tabac）拿下男子總排第一。

菅田崚馬很有自信的說：「賭上了日本選手的尊嚴，所以，今天比賽時全程都非常小心，路線也都再三做了確認，很開心完成復仇！」菅田崚馬在2024年已經辭掉消防員工作，全心投入賽事，他說：「成為專職的選手後，目標就是希望成為2028年洛衫磯奧運選手，我不只要參加比賽，更希望能拿牌。」

最可怕是今年4月台南站首度來台的菲律賓「障礙賽女王」曼琪，前三次參賽都以極大差距「虐爆」女子組對手，今再以1小時09分12秒時間以8分03秒差距再拿下來台的第四個冠軍，奪冠率百分之百。

曼琪來自於出生於菲律賓北部的山地省（Mountain Province），從小就在高海拔的山林環境中長大，過去是一名純粹的馬拉松與越野跑選手，2019年才開始接觸斯巴達後立刻成長為亞洲最著名的障礙跑選手，曼琪今年已經第二度來台，她對台灣的斯巴達賽事讚不絕口說：「今天我覺得速度更快了，可能昨天很好的熱身吧！（笑）不管路線、景色，還有賽事本身都非常棒。對，這是我參加過最有趣的比賽之一。每次在台灣都是如此。（笑）在這裡比賽總是很有趣。」

台灣選手今天也有搶眼的表現，前一天拿下台灣男子第一、總排第五的「紅髮戰士」孫育彬，今在跟他打扮一樣全紅短褲的夥伴陳彭文合作下，今跑出1小時0分38秒、總排上升到第三。但在台灣女子組部分則冒出小冷門，在「美女警花」謝伯韶未參賽，前一天野獸賽台灣最佳的「小猴」何孟秋感冒未癒下，過去參加分齡組，第一次挑戰精英組的余得玲，意外以小時分秒拿下台灣女子第一頭銜。

日本選手菅田崚馬雪恥拿下男子總排第1。圖／大會提供
日本選手菅田崚馬雪恥拿下男子總排第1。圖／大會提供

女王 菲國 新北

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

滑板／亞運鍍銀增信心 14歲女孩林逸凡闖進世錦賽決賽

第三屆L’Étape環法自行車挑戰賽寫下新里程 傳奇車手Peter Sagan與2700名車友騎進日月潭

亞運女壘／連十屆摘牌…中華隊火力全開 擊退菲律賓奪銅牌

亞運拳擊／輸了也不會咬人！陳念琴失金牌卻抱對手「開心轉圈圈」 網：風度滿分

相關新聞

桌球／林昀儒激戰7局飲恨球王松島輝空 WTT中國大滿貫賽男單獲亞軍

台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT中國大滿貫賽男單決賽，面對現任球王松島輝空，鏖戰55分鐘後，仍以7比11、9比11、1...

斯巴達障礙跑競賽新北站第二日 菅田崚馬扳回顏面、菲國女王4連冠

2026斯巴達障礙跑競賽新北站今天於淡水進行第二天賽程，進行包括10公里的超級賽（Super）和5公里的衝刺賽（Sprint），前一天野獸賽（Beast）跑錯路的日本選手菅田崚馬以51分11秒拿下男子總排第1，為自己扳回顏面；而擁有菲律賓「障礙賽女王」封號的曼琪（Sandi Menchi）再度以懸殊差距拿下女子總排第1，她個人在台南、新北已經囊括四連冠，幾乎是所向無敵；「紅髮戰士」孫育彬和初次嘗試精英組的余得玲則拿下台灣男女第一。

羽球／BWF北極公開賽 台灣男雙、女雙獲亞軍

在芬蘭舉行的BWF超級500系列北極羽球公開賽，台灣男雙賴柏佑、蔡富丞及女雙許尹鏸、林芝昀今天皆以直落二不敵對手，雙雙收...

足球／梅西告別國家隊後首戰 梅開二度助邁阿密國際獲勝

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）在告別國家隊後的首戰梅開二度，助邁阿密國際（Inter Miami）以4比...

烏克蘭反對俄羅斯重返奧運 俄部長：基輔無權干涉

俄羅斯體育部長捷格加廖夫（Mikhail Degtyarev）表示，國際奧林匹克委員會（IOC）決定允許俄羅斯以國家名義...

桌球／林昀儒苦戰66分鐘獲勝 闖進WTT中國大滿貫男單決賽爭金

台灣桌球男子好手林昀儒，今天在WTT中國大滿貫單打4強，和巴西好手卡爾德拉諾苦戰66分鐘，才以9比11、9比11、11比...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。