斯巴達障礙跑競賽新北站第二日 菅田崚馬扳回顏面、菲國女王4連冠

2026斯巴達障礙跑競賽新北站今天於淡水進行第二天賽程，進行包括10公里的超級賽（Super）和5公里的衝刺賽（Sprint），前一天野獸賽（Beast）跑錯路的日本選手菅田崚馬以51分11秒拿下男子總排第1，為自己扳回顏面；而擁有菲律賓「障礙賽女王」封號的曼琪（Sandi Menchi）再度以懸殊差距拿下女子總排第1，她個人在台南、新北已經囊括四連冠，幾乎是所向無敵；「紅髮戰士」孫育彬和初次嘗試精英組的余得玲則拿下台灣男女第一。

今在競爭最激烈的超級賽精英組部份，前一天在野獸賽因跑錯路少見未完賽的日本前「最強消防員」菅田崚馬有意要扳回顏面，一開始就火力全開，最終以3分30秒的差距打敗前一天野獸賽封王的菲律賓選手塔巴克（Elias Tabac）拿下男子總排第一。

菅田崚馬很有自信的說：「賭上了日本選手的尊嚴，所以，今天比賽時全程都非常小心，路線也都再三做了確認，很開心完成復仇！」菅田崚馬在2024年已經辭掉消防員工作，全心投入賽事，他說：「成為專職的選手後，目標就是希望成為2028年洛衫磯奧運選手，我不只要參加比賽，更希望能拿牌。」

最可怕是今年4月台南站首度來台的菲律賓「障礙賽女王」曼琪，前三次參賽都以極大差距「虐爆」女子組對手，今再以1小時09分12秒時間以8分03秒差距再拿下來台的第四個冠軍，奪冠率百分之百。

曼琪來自於出生於菲律賓北部的山地省（Mountain Province），從小就在高海拔的山林環境中長大，過去是一名純粹的馬拉松與越野跑選手，2019年才開始接觸斯巴達後立刻成長為亞洲最著名的障礙跑選手，曼琪今年已經第二度來台，她對台灣的斯巴達賽事讚不絕口說：「今天我覺得速度更快了，可能昨天很好的熱身吧！（笑）不管路線、景色，還有賽事本身都非常棒。對，這是我參加過最有趣的比賽之一。每次在台灣都是如此。（笑）在這裡比賽總是很有趣。」

台灣選手今天也有搶眼的表現，前一天拿下台灣男子第一、總排第五的「紅髮戰士」孫育彬，今在跟他打扮一樣全紅短褲的夥伴陳彭文合作下，今跑出1小時0分38秒、總排上升到第三。但在台灣女子組部分則冒出小冷門，在「美女警花」謝伯韶未參賽，前一天野獸賽台灣最佳的「小猴」何孟秋感冒未癒下，過去參加分齡組，第一次挑戰精英組的余得玲，意外以小時分秒拿下台灣女子第一頭銜。