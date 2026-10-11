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桌球／林昀儒激戰7局飲恨球王松島輝空 WTT中國大滿貫賽男單獲亞軍
台灣男子桌球好手林昀儒今天在WTT中國大滿貫賽男單決賽，面對現任球王松島輝空，鏖戰55分鐘後，仍以7比11、9比11、11比7、11比8、11比5、7比11、9比11落敗，亞軍作收。
世界桌球職業大聯盟（WTT）男單排名第6的林昀儒，賽前生涯對松島輝空有著6勝1敗的絕對優勢，不過雙方最近一次交手，是在今年的國際桌球總會（ITTF）桌球世界盃4強，當時林昀儒以3比4吞敗。
WTT中國大滿貫賽在2024年加入WTT其中一站，首屆林昀儒首輪淘汰，去年在32強落敗，今年則一舉闖進決賽。
今天雙方首局開打後，松島輝空就連拿4分，儘管林昀儒一度追到7比7平手，但後續松島輝空強攻連得4分先收下首局。
第2局雙方相互拉鋸，經歷6度平手後，松島輝空又在9比9平手時靠著出色的正拍強攻連得2分，取得2比0優勢。
不過從第3局起，林昀儒改變節奏，除了招牌反手擰球持續發揮外，對於松島輝空的進攻也有防備，且多次主動變線，打得對手措手不及，順利連拿3局率先聽牌。
第6局前段雙方依舊拉鋸，不過在雙方6比6平手時，松島輝空連續搏殺得手，一口氣連得4分打出氣勢，也將戰局扳成平手。
決勝第7局，開賽林昀儒連續2次接發球失誤，轉眼就陷入0比3落後，隨即喊了暫停，不過短暫休息後，依舊沒有改善，松島輝空拉出6比0優勢，也讓林昀儒試圖反撲未果。
林昀儒在今年2月的首場WTT新加坡大滿貫賽獲得亞軍，今天再度闖進決賽，仍不敵松島輝空，無緣站上頒獎台最高點。
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