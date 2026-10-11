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桌球／林昀儒苦戰66分鐘獲勝 闖進WTT中國大滿貫男單決賽爭金
台灣桌球男子好手林昀儒，今天在WTT中國大滿貫單打4強，和巴西好手卡爾德拉諾苦戰66分鐘，才以9比11、9比11、11比8、11比8、11比4、3比11、11比5過關挺進冠軍戰。
世界桌球大聯盟（WTT）男單排名第6的林昀儒，賽前對世界第7的卡爾德拉諾（Hugo Calderano）有著4勝1敗的優勢，而且還是對戰4連勝。
首局林昀儒開打以3比1領先，但隨即被卡爾德拉諾連得6分逆轉戰局；第2局則是在雙方3比3平手後，就被對手取得小幅領先，前2局卡爾德拉諾的中、遠台發揮極為出色，幾乎沒有破綻，讓林昀儒很快陷入0比2的劣勢。
第3局林昀儒在5比6落後時喊了暫停，和教練王翊澤討論過後稍微改變戰術，接發球主動出擊，且專攻卡爾德拉諾的反手位，此舉收到成效，讓林昀儒連拿3局取得聽牌優勢。
卡爾德拉諾在第6局放手一搏，多次搏殺得手，如願扳回一局，雙方戰成3比3平手。
決勝第7局，林昀儒開賽就取得3比0的優勢，卡爾德拉諾雖然喊了暫停試圖改變節奏，但林昀儒沒受到影響，在4比2領先時靠著出色的反手擰球連得3分，提前奠定勝基。
林昀儒在今年2月首場新加坡大滿貫就曾闖進決賽，但當時敗給中國好手王楚欽；今天林昀儒再度闖進男單決賽，對手則是世界球王松島輝空與中國選手周啟豪之間的勝方。
今天賽後林昀儒接受大會訪問時笑說：「一開始自己比較處於下風，後面就是做了一些戰術調整，也不去想贏或輸，就是一分一分把戰術做好；能打到決賽完全沒想到，現在就是好好享受最後一場賽事。」
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