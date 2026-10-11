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烏克蘭反對俄羅斯重返奧運 俄部長：基輔無權干涉

中央社／ 綜合外電報導
2022年俄羅斯入侵烏克蘭，後被禁止以國家名義參加奧運。圖為俄羅斯代表隊在2016年里約奧運進場， 路透
2022年俄羅斯入侵烏克蘭，後被禁止以國家名義參加奧運。圖為俄羅斯代表隊在2016年里約奧運進場， 路透

俄羅斯體育部長捷格加廖夫（Mikhail Degtyarev）表示，國際奧林匹克委員會（IOC）決定允許俄羅斯以國家名義重返國際體壇，烏克蘭無權干涉。

法新社報導，本月底，由13名運動員及10名教練組成的俄羅斯代表隊將在塞內加爾首都達卡（Dakar）舉行的青年奧林匹克運動會（Youth Olympics）上高舉國旗進場，現場也將演奏俄羅斯國歌。這將是2020年洛桑（Lausanne）冬季青奧以來，俄羅斯首次獲准在賽事中使用國家象徵。

實際上，距離俄羅斯選手上一次在奧運賽場上奪牌並聽到國歌奏響，已經過了10年。

根據世界反禁藥組織（World Anti-Doping Agency，WADA），俄羅斯在2014年索契（Sochi）冬奧期間實施國家支持的禁藥計畫，加上俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）2022年下令全面入侵烏克蘭，導致俄羅斯選手無法以國家名義參賽，近年多以「個人中立運動員」（Individual Neutral Athletes）身分出賽。

不過，7月7日國際奧會宣布解除部分限制，允許俄羅斯運動員參加2028年洛杉磯奧運的團體賽和資格賽。

對此烏克蘭表示強烈抗議，並已向體育仲裁法庭（Court of Arbitration for Sport，CAS）提出申訴，要求撤銷國際奧會的決定。

捷格加廖夫接受法新社專訪時表示，「國際奧會的決定與烏克蘭無關，因為烏克蘭並未涉入相關爭議。」

不過，國際奧會尚未決定是否允許俄羅斯在洛杉磯奧運使用國旗及演奏國歌。

烏克蘭方面主張，國際奧會的決定違反「奧林匹克憲章」（Olympic Charter）規定，決定過於倉促，且「未考量當初做出停權決定所依據的實際情況」。

俄羅斯 烏克蘭 奧運

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