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足球／梅西告別國家隊後首戰 梅開二度助邁阿密國際獲勝

中央社／ 綜合外電報導
阿根廷足球巨星梅西在告別國家隊後的首戰梅開二度。 美聯社
阿根廷足球巨星梅西在告別國家隊後的首戰梅開二度。 美聯社

阿根廷足球巨星梅西（Lionel Messi）在告別國家隊後的首戰梅開二度，助邁阿密國際（Inter Miami）以4比0大勝對手，全隊在美國職業足球大聯盟（MLS）東區排名晉升至第2。

法新社報導，南美超級球星梅西6日出戰貝南後，今天是39歲的他告別國家隊後首戰。梅西第47和第60分鐘連進2球，邁阿密國際最後以4比0擊敗對手華盛頓聯（DC United），在MLS在近11場聯賽中拿下第2場勝利。

烏拉圭名將蘇亞雷斯（Luis Suarez）上半場獨進2球，協助綽號「蒼鷺」的邁阿密國際取得領先。尋求衛冕MLS冠軍的邁阿密國際，全隊戰績目前13勝5負10和，積分49分，在東區排名由第3晉升至第2。

梅西希望帶領邁阿密國際，成為2011年至2012年洛杉磯銀河以來，MLS第一支蟬聯冠軍的球伍。目前他以23顆進球加上13次助攻，高居總得分貢獻榜龍頭，力拚連續第3年榮膺MLS最有價值球員。

今天的比賽，蘇亞雷斯（Suarez）第3分鐘從禁區中路射門，球飛入球門左上角，邁阿密先馳得點。

蘇亞雷斯第39分鐘再度進球，這是他本季所進的第16球，與當晚第1球一樣，助攻都是來自貝特拉梅（German Berterame）。

梅西第47分鐘接獲蘇亞雷斯傳球，起腳破網讓邁阿密取得3比0領先；13分鐘後，他又閃開3名防守球員再添一分。身著粉紅球衣的邁阿密國際，在主場以4比0輕鬆取勝。

其他賽事中，蘇格蘭前鋒摩根（Lewis Morgan）與美國球員米哈伊洛維奇（Djordje Mihailovic）在下半場傷停補時進球，多倫多最後在主場以2比1逆轉蒙特婁。

這場加拿大內戰，蒙特婁第52分鐘先由墨西哥前鋒李歐斯（Daniel Rios）進球取得領先。不過，多倫多奮力追分，自聖地牙哥加盟的邊鋒摩根（Lewis Morgan）在傷停補時第3分鐘扳平，這是他兩年來在MLS例行賽首次進球。

前蒙特婁主將米哈伊洛維奇（Djordje Mihailovic）在補時第5分鐘踢進致勝球。他賽後表示「加拿大內戰的雙方我都有進球，感覺很好。」多倫多此役後終止3連敗，與東區季後賽席位只差1分積分。

在芝加哥，瑞士前鋒海爾-塞拉西（Maren Haile-Selassie）第87分鐘進球，少一人在場的芝加哥火焰最終以2比1擊敗紐約城（New York City FC）。

奧地利中場沃爾夫（Hannes Wolf）第19分鐘為紐約城先馳得點，象牙海岸中場戴維拉（Dje D'Avilla）在第43分鐘吃到第2張黃牌，火焰因此場上少一人。

瑞典球員薩萊特羅斯（Anton Saletros）第55分鐘助火焰追平比數，為最後的致勝球鋪路。

梅西 邁阿密 國家隊

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