滑板／「滑板少女」林逸凡世錦賽決賽第8 奧運積分大進補

台灣14歲「滑板少女」林逸凡，今天在巴拉圭舉行的世界滑板錦標賽決賽表現雖然不如預期，仍以第8名作收，但預估進帳28500分的奧運積分，對於爭奪洛杉磯奧運門票大有幫助。

林逸凡在9月25日靠著出色的技巧，拿下名古屋亞運女子滑板公園式銀牌；隔天她立刻飛往巴拉圭備戰世錦賽暨洛杉磯奧運積分賽。

林逸凡熬過時差與炎熱氣候的考驗，一路闖過資格賽、準決賽挺進到僅有8人能參加的決賽，而她也是晉級決賽選手中年紀最小的。

只可惜林逸凡在決賽中未能發揮應有水準，僅拿下54.66分，最終以排名第8作收，不過仍創下世錦賽史上台灣最佳的女子組公園式排名。

林逸凡的爸爸林建男告訴中央社記者，決賽日當地下大雨，賽程一改再改，選手多少都受到一些影響。

「不過逸凡確實沒有跑出應有的Perfect Run，但預計仍可以進帳28500的洛杉磯奧運積分，等到最新出爐的排名，應可從現在的22名跳升到13名左右，對於奧運門票又更穩了一些。」

林建男透露，逸凡結束世錦賽後就會返台休息接著準備學校的期中考，「女兒真的蠻辛苦的，要到世界各地參賽拚積分，學業也不能荒廢，該面對的還是要面對，我只能盡力給她最多的支持。」