北極羽賽／台灣男雙、女雙四強過關 勇闖決賽爭金

在芬蘭舉行的BWF超級500北極羽球公開賽，台灣2組雙打好手，男雙賴柏佑/蔡富丞、女雙許尹鏸/林芝昀今天都在4強順利過關，力拚冠軍獎盃。

世界羽球總會（BWF）男雙排名第60的賴柏佑/蔡富丞，今天是生涯首度對壘世界第56的法國組合馬約（Julien Maio）、維勒格（William Villeger）。

首局台灣組合在擺脫前段的拉鋸後，始終保持小幅度領先，並在15比14時，直接一波6比1的攻勢收下首局；第2局在關鍵時刻主動失誤較多的情況下，被對手追平。

許尹鏸和林芝昀搶下決賽門票。 新華社

賴柏佑/蔡富丞在第3局重新找回節奏，在雙方9比9平手時，靠著出色的輪轉，以及蔡富丞在前場分球、做球製造機會，打出一波7比1攻勢奠定勝基，也如願取得決賽門票；對手將是馬來西亞組合戴偉欽、葉睿慶。

至於台灣女雙組合許尹鏸/林芝昀，今天則是在先輸一局的情況下連追2局，最終以17比21、21比14、21比18逆轉擊敗中國組合鮑驪婧/曹梓涵，同樣搶下決賽門票。

許尹鏸與林芝昀從2023年中開始固定搭檔，至今雖拿過3場冠軍，但都是屬於低階的國際挑戰賽，北極公開賽也是她們首場BWF巡迴賽打到決賽，對手將是中國組合陳樊淑湉/羅徐敏。