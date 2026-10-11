總統盃街舞預賽北二區在台北市登場 12組樂齡共融隊伍展現澎湃能量

由運動部全民運動署主辦的「2026全民運動賽事－總統盃街舞大賽」分區預賽最後一站北二區賽事，於昨天（10日）在台北市德明財經科技大學熱力登場。來自各地的街舞好手齊聚賽場，以音樂、舞步與創意一決高下，從 All Style 排舞、All Style Battle 到霹靂舞輪番交鋒，值得一提的是，曾於2025總統盃街舞大賽決賽奪下佳績的「All Style Battle U15A組-當心兒童隊」及「All Style Battle U18A組- I.C ON隊」共2支隊伍，今年強勢回歸力求衛冕，為本屆巡迴分區預賽畫下精彩句點。

運動部全民運動署副署長吳建遠致詞時表示，今年總統盃街舞大賽吸引全台近500組隊伍報名參賽，其中最高齡選手為89歲，年紀最小的選手僅7歲，展現街舞運動不分年齡、全民參與的特色。感謝各位踴躍參與今年的總統盃街舞大賽，也期勉所有參賽者在舞台上盡情揮灑汗水、享受舞台，展現最精彩的演出。

本屆北二區賽事亮點十足，All Style 排舞「樂齡共融組」共有12組隊伍參戰，參賽者平均年齡約60歲。參賽陣容多元，包含「輪未來表演藝術工作坊」輪椅舞者、「神力女子」、「唐寶寶舞蹈班」及多組熟齡隊伍；同時也有宜蘭在地培育多年的「泰雅妹妹」等年輕隊伍同場競技，充分展現街舞跨世代共融的魅力。其中，唐寶寶舞者們為了掌握動作與團隊配合，透過一次次練習完成演出，站上舞台時展現的認真態度與燦爛笑容感染全場，也具體展現「全民運動、人人參與」的精神。

經過熱血對決，All Style 排舞各組由KC Q、NAKAMA X、HRC Beast Emerge、動手動腳、泰雅妹妹、MiNade、中正樂齡花木蘭及中正樂齡之玩具總動員隊取得決賽資格；All Style Battle 各組由當心兒童、當心大帥哥、251 MOB、喔哦～有人來了！、I.C ON、不吉吉于評賤、Boogie boyz、IP LOCKERS及SØLAS隊獲得晉級名額；霹靂舞各組則由HRC CONCRETEKiDZ、RAIN CITY BBOY、RAIN CITY BABY、RAIN CITY CREW、battle royale 5、RAIN CITY、煞氣ax斷腳仔、UT 克羅塞爾及CUFA breakerz隊奪得決賽門票，前列晉級隊伍將代表北二區前進全國總決賽。

隨著最後一站北二區預賽圓滿落幕，本屆總統盃街舞大賽分區預賽正式告一段落，全民運動署邀請全台民眾於11月14日前往台北凱達格蘭大道總決賽現場一同為舞者加油，感受街舞運動跨世代、跨地域的澎湃能量。更多賽事資訊請至官網（www.pcsdance.tw）查詢。

總統盃街舞大賽預賽北二區-All Style 排舞樂齡組唐寶寶舞蹈班。圖／運動部全民運動署提供

總統盃街舞大賽預賽北二區-霹靂舞U18組冠軍。圖／運動部全民運動署提供

總統盃街舞大賽預賽北二區-All Style 排舞公開組冠軍泰雅妹妹。圖／運動部全民運動署提供