斯巴達障礙跑競賽十年有成重返淡水 菲律賓男女摘下總排第一

Spartan Race斯巴達障礙跑競賽於2016年首度登台後，時隔10年後10、11日兩天抱著回娘家的心情重返昔日的起點淡水，並且特別將起終點移至國定古蹟滬尾礮台，兩天共有多達人報名參賽，首日進行野獸（Beast）和小勇士賽，再度來台的日本「最強公務員」加藤浩遺憾跑錯路痛失金牌，男女總排第一都由菲律賓選手塔巴克（Elias Tabac）、曼琪（Sandi Menchi）獲得，台灣男女第一則依然跟今年4月台南站一樣的「紅髮戰士」孫育彬、「小猴」何孟秋。

斯巴達障礙跑十年後重返淡水，連接了淡水、八里兩個主要賽場，除了有10年前首站的八里十三行博物館之外，還加入了新元素滬尾礮台為起終點，這也是亞洲賽事首度把比賽帶進歷史古蹟，新北站也吸引了相當多的國內外好手參賽，在今年4月台南站封王的日本選手加藤浩、菲律賓「障礙賽女王」曼琪和以及來自奧地利、力拚第32面Trifecta獎牌的Constantin Schueler都來台參賽。

雖然首日野獸賽長度高達21公里並且有多達30個關卡，只要有一個關卡失敗就必須接受30個波比跳的處罰，但儘管如此，今年野獸賽的報名人數也衝到快400人，競爭更加白熱化，但很可惜精英組起跑半途中，一路保持領先的日本選手加藤浩、菅田崚馬卻一同跑錯路，加藤浩最終被擠出總排前五之外，但他還是很有風度的跑回終點，並指指自己手腕上的錶說：「這就是我跑錯的時間，整整多了23分鐘！」

但新北市站倒成為菲律賓選手的天下，在4月台南市站惜負於加藤浩的菲律賓選手塔巴克以1小時37分55秒順利拿下男子總排冠軍，他說：「真的讓我覺得驚奇，我拿下冠軍！」

曾參與並贏得在非洲吉力馬札羅山火山口舉辦的「世界最高障礙賽（World's Highest OCR）」，擁有金氏世界紀錄認證的塔巴克說：「賽道並不會難，很適合奔跑，沒有太多技術性地形。對我來說就是跑步、過障礙、跑步、過障礙。沒有太多複雜技術，全部都是平地。賽事辦得非常好，真的很棒。非常感謝，主辦單位組織得很順暢。」

女子組總排第一依舊是在台南站封后的菲律賓「障礙賽女王」曼琪，這位在2023年創造了亞洲紀錄，成為首位在斯巴達世界錦標賽（Spartan World Championship）中登上頒獎台的亞洲女性運動員（於阿布達比 21K 野獸賽中斬獲銅牌），她以1小時55分21秒完賽以16羽分鐘差距再一次輕鬆封后後說：「這個賽道對我更有挑戰性，特別是因為這是一個速度很快的賽道。而且關卡沒有分散開來，而是集中在一起。所以連續過一整組障礙更累，就像一個區域裡有五個障礙，接著你又得重新維持配速，然後又是障礙。」