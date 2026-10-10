北極羽賽／劉廣珩、許尹鏸擋不住對手強攻 止步混雙4強

在芬蘭舉行的BWF超級500北極羽球公開賽，台灣混雙搭檔劉廣珩、許尹鏸今天在4強不敵中國組合高家炫、吳夢瑩的強勢進攻，以11比21、14比21落敗，無緣決賽。

世界羽球總會（BWF）混雙排名第36的劉廣珩、許尹鏸，今天是生涯首度對壘第26名的高家炫、吳夢瑩，首局開賽台灣組合就陷入0比5落後，儘管一路苦追，仍無法縮小差距。

第2局戰況依舊沒能翻轉，台灣組合最多以3比11落後，不過兩人咬緊牙關一路苦追，加上高家炫、吳夢瑩連續幾次邊線球判斷失誤，讓台灣組合追至10比13。

無奈中國組合很快又找回節奏，身高185公分的高家炫只要一有機會就躍起扣殺，吳夢瑩在前場的分球、防守都帶給台灣組合很大壓力，最終劉廣珩、許尹鏸只能吞下敗仗。

台灣今天共有4組人馬挺進4強，除了先出局的混雙劉廣珩、許尹鏸外，女雙許雅晴、宋祐媗將於接近午夜時出戰中國組合陳樊淑湉、羅徐敏；另一組女雙許尹鏸、林芝昀，也要對上中國的鮑驪婧、曹梓涵。

最後登場的台灣男雙賴柏佑、蔡富丞，則是要對上法國組合馬約（Julien Maio）、維勒格（WilliamVilleger），爭取決賽門票。