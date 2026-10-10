田徑／亞運銅牌林仲威首度參加國慶大會遊行 笑稱沒想到自己一台車

民國115年國慶大會今天在總統府前廣場舉行，今年名古屋亞運的中華隊共計41人參加遊行；首度獲得的亞運田徑銅牌得主林仲威笑說：「很興奮，但沒想到自己一台車。」

名古屋亞運中華隊共拿下5金、17銀、33銅，根據中華奧會統計，今天的國慶活動，亞運代表隊共計41人參加遊行，其中以軟網代表隊選手加教練共13人出席最多。

除了剛回國的亞運台灣英雄外，包括拿下今年室內世界拔河錦標賽金牌的女子代表隊、U18世界冠軍大溪高中棒球隊、2026年世界中學生排球錦標賽（ISF）金牌的中華女排隊也都依序登場，接受現場民眾歡呼。

拿下今年名古屋亞運田徑男子400公尺跨欄銅牌的林仲威告訴中央社記者，「這是我第一次參加，感覺非常新鮮也很興奮，而且透過這樣的遊行，也可以讓外界更加認識運動員。」

只不過，個性木訥的林仲威笑說：「原本是安排我跟接力隊的黃左軍同一台車，結果他臨時沒來，變成我自己一個人一台車，雖然還是很好玩啦，但沒想到會自己包車！」

同樣獲得亞運男子競技體操團體銅牌成員之一的蕭佑然則說：「這是我第3次參加國慶遊行，感覺還是非常有趣，每次都有不同的感受，等於也鼓勵我們運動員要再接再厲。」