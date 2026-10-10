快訊

出國旅行18天忘了關冷氣！她憂電費暴增…收到帳單後看傻

賴總統國慶演說藏3意涵！「山巔之城」背後典故曝光 甘迺迪、雷根也用過

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／直落四拍退瑞典六角戰士 林昀儒晉級WTT大滿貫中國站4強

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒。 中新社
林昀儒。 中新社

在昨天晚間於混雙決賽戰遭到逆轉以亞軍作收後，我國桌球一哥林昀儒今天繼續在WTT大滿貫中國大陸站男單8強賽登場，出戰世界排名第5名的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），最終林昀儒以11：7、11：9、11：9、11：7直落四勝出，不僅收下對戰3連勝，還挺進到4強賽。

林昀儒在日前名古屋亞運奪下生涯首面亞運男單獎牌後，本周隨即轉戰WTT大滿貫中國站，並與鄭怡靜攜手挺進到混雙決賽，昨天出戰世界排名第1名的南韓林鐘勳／申裕斌，在遭到對手戲劇化的化解8個冠軍點下，最終以亞軍作收。

而今天林昀儒重整旗鼓再度提拍上陣於男單8強賽出戰「六角戰士」摩賈德，雙方生涯前8次交手林昀儒共拿下7勝，包括今年兩度碰頭都順利取勝，在球路克制對手的情況下，林昀儒今天在首局也早早就建立領先，並以11：7先下一城。

不過第二局摩賈德也展開反撲，在6：6後連得兩分取得領先，但林昀儒也展現韌性，回敬一波5：1的攻勢，以11：9再下一城。第三局林昀儒再度以11：9拿下後，儘管第4局一度被摩賈德打出3：0開局，但林昀儒隨即回敬一波9：1逆轉，並以11：7搶下4強門票，4強將對上巴西卡爾德拉諾（Hugo Calderano）。

談到本場比賽以直落四擊敗摩賈德，林昀儒賽後說：「這一場有很多關鍵分自己處理特別好，我跟他非常熟悉也常一起訓練，今天我很多運氣球也占比較多。」對於明天將挑戰卡爾德拉諾，他則表示，「剛剛看他狀態非常好，我將會全力去挑戰他。」

林昀儒 桌球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桌球／遭化解8個冠軍點 林昀儒、鄭怡靜混雙不敵南韓大滿貫賽亞軍作收

桌球／林昀儒驚險拉尾盤 WTT中國大滿貫賽男單晉8強

亞運桌球／遭林詩棟逆轉苦吞對戰10連敗 林昀儒銅牌作收

亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

相關新聞

桌球／直落四拍退瑞典六角戰士 林昀儒晉級WTT大滿貫中國站4強

在昨天晚間於混雙決賽戰遭到逆轉以亞軍作收後，我國桌球一哥林昀儒今天繼續在WTT大滿貫中國大陸站男單8強賽登場，出戰世界排名第5名的瑞典好手摩賈德（Truls Moregard），最終林昀儒以11：7、11：9、11：9、11：7直落四勝出，不僅收下對戰3連勝，還挺進到4強賽。

田徑／亞運銅牌林仲威首度參加國慶大會遊行 笑稱沒想到自己一台車

民國115年國慶大會今天在總統府前廣場舉行，今年名古屋亞運的中華隊共計41人參加遊行；首度獲得的亞運田徑銅牌得主林仲...

網球／約克維奇上海一輪遊坦言「沒關係」 波蘭好手創罕見紀錄

塞爾維亞39歲名將約克維奇（Novak Djokovic）剛在北京奪冠，今天在上海名人賽輸給世界排名第34的波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），意外一輪遊。約克維奇賽後稱讚對手，直呼籤表非常艱難。

滑板／亞運鍍銀增信心 14歲女孩林逸凡闖進世錦賽決賽

獲名古屋亞運滑板銀牌的台灣14歲小將林逸凡，今天在巴拉圭首都雅松森舉行的滑板世錦賽暨洛杉磯奧運積分賽再展實力，在公園式以...

NFL／名人堂傳奇迪特卡86歲逝世 家人、球隊同悼念

職業美式足球聯盟NFL芝加哥熊隊（Chicago Bears）傳奇教練迪特卡（Mike Ditka）今天去世，享壽86歲

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。