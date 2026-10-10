快訊

國慶圖輯／中華民國生日快樂！大會圓滿落幕 直升機吊掛救援成亮點

獨／「老王」是他？爆柯志恩選情落後逾10％ 王金平駁斥：子虛烏有

國慶台東疏運地圖竟放中共殲-10戰機！公路局認誤植撤圖 網友傻眼

聽新聞
0:00 / 0:00

網球／約克維奇上海一輪遊坦言「沒關係」 波蘭好手創罕見紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
約克維奇（Novak Djokovic）。 路透
約克維奇（Novak Djokovic）。 路透

塞爾維亞39歲名將約克維奇Novak Djokovic）剛在北京奪冠，今天在上海名人賽輸給世界排名第34的波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），意外一輪遊。約克維奇賽後稱讚對手，直呼籤表非常艱難。

約克維奇以4：6、3：6不敵胡爾卡奇，止步第二輪，整場比賽只耗時87分鐘。約克維奇賽後表示：「北京那一周很棒，這裡很早就出局，不過沒關係，我在北京度過非常好的一周，接下來會稍微休息一下，準備室內賽季。」

談到比賽關鍵，約克維奇說：「面對這種發球，只要每盤掉一次發球局，就足以輸掉比賽，今天就是這樣。他的發球真的非常難接，幾乎是不可能，所以我沒有辦法做好調整。第一場就碰到他，對我來說是非常艱難的籤表。」

胡爾卡奇賽後直言，「這是非常特別的夜晚，他才剛在北京奪冠，所以和他交手真的非常艱難，但能和他站在同座球場比賽、對決這一位網壇傳奇，對我來說是一種享受。」

胡爾卡奇贏球後創下罕見紀錄，他曾在2021年溫網擊敗費德勒（Roger Federer）、2024年羅馬大師賽戰勝納達爾（Rafael Nadal），如今在上海大師賽擊敗約克維奇，成史上第4位在三巨頭各自擅長的場地（草地、紅土和硬地）擊敗他們的球員。前3人是穆雷（Andy Murray）、提姆（Dominic Thiem）和澤瑞夫（Alexander Zverev）。

約克維奇 Novak Djokovic 網球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

網球／約克維奇上海一輪遊坦言「沒關係」 波蘭好手創罕見紀錄

塞爾維亞39歲名將約克維奇（Novak Djokovic）剛在北京奪冠，今天在上海名人賽輸給世界排名第34的波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），意外一輪遊。約克維奇賽後稱讚對手，直呼籤表非常艱難。

滑板／亞運鍍銀增信心 14歲女孩林逸凡闖進世錦賽決賽

獲名古屋亞運滑板銀牌的台灣14歲小將林逸凡，今天在巴拉圭首都雅松森舉行的滑板世錦賽暨洛杉磯奧運積分賽再展實力，在公園式以...

NFL／名人堂傳奇迪特卡86歲逝世 家人、球隊同悼念

職業美式足球聯盟NFL芝加哥熊隊（Chicago Bears）傳奇教練迪特卡（Mike Ditka）今天去世，享壽86歲

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。