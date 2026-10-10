網球／約克維奇上海一輪遊坦言「沒關係」 波蘭好手創罕見紀錄

塞爾維亞39歲名將約克維奇（Novak Djokovic）剛在北京奪冠，今天在上海名人賽輸給世界排名第34的波蘭好手胡爾卡奇（Hubert Hurkacz），意外一輪遊。約克維奇賽後稱讚對手，直呼籤表非常艱難。

約克維奇以4：6、3：6不敵胡爾卡奇，止步第二輪，整場比賽只耗時87分鐘。約克維奇賽後表示：「北京那一周很棒，這裡很早就出局，不過沒關係，我在北京度過非常好的一周，接下來會稍微休息一下，準備室內賽季。」

談到比賽關鍵，約克維奇說：「面對這種發球，只要每盤掉一次發球局，就足以輸掉比賽，今天就是這樣。他的發球真的非常難接，幾乎是不可能，所以我沒有辦法做好調整。第一場就碰到他，對我來說是非常艱難的籤表。」

胡爾卡奇賽後直言，「這是非常特別的夜晚，他才剛在北京奪冠，所以和他交手真的非常艱難，但能和他站在同座球場比賽、對決這一位網壇傳奇，對我來說是一種享受。」

胡爾卡奇贏球後創下罕見紀錄，他曾在2021年溫網擊敗費德勒（Roger Federer）、2024年羅馬大師賽戰勝納達爾（Rafael Nadal），如今在上海大師賽擊敗約克維奇，成史上第4位在三巨頭各自擅長的場地（草地、紅土和硬地）擊敗他們的球員。前3人是穆雷（Andy Murray）、提姆（Dominic Thiem）和澤瑞夫（Alexander Zverev）。