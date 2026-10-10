滑板／亞運鍍銀增信心 14歲女孩林逸凡闖進世錦賽決賽

獲名古屋亞運滑板銀牌的台灣14歲小將林逸凡，今天在巴拉圭首都雅松森舉行的滑板世錦賽暨洛杉磯奧運積分賽再展實力，在公園式以總排第8名闖進決賽，對增加奧運積分大有幫助。

林逸凡9月25日在名古屋亞運拿下滑板公園式女子組銀牌，「一度」成為台灣史上最年輕的亞運奪牌選手，雖然1小時後被年僅12歲的辜泳諺打破紀錄，但絲毫不影響林逸凡的好實力。

林逸凡在奪牌隔天凌晨5時30分就搭機前往巴拉圭參加世界錦標賽，這場比賽同時也是2028洛杉磯奧運的第2場積分賽，對於拚搶奧運席次相當重要。

林逸凡順利通過資格賽考驗，並且以78.90分、總排名第8的成績闖進準決賽；而在剛結束的準決賽，林逸凡以穩定表現拿下76.20分，再度壓線以總排第8晉級決賽。

林逸凡的爸爸林建男告訴中央社記者，這一趟世錦賽的挑戰確實非常大，畢竟才剛經歷過亞運的挑戰，飛到巴拉圭後要先面臨攝氏40度的高溫考驗，林逸凡前幾天都還有中暑的狀態，連練習都有些狀況。

林建男提到，幸好後來林逸凡身體順利恢復，才能在比賽中脫穎而出，「這場奧運積分賽對選手來說非常重要，只要能夠闖進決賽能獲得很高的積分，我們已經覺得達到目標了。」

他透露，「林逸凡拿到亞運銀牌對她信心有非常大的幫助，一直陪在她身邊的媽媽都感覺到不太一樣，這次下場比賽就算發生失誤，林逸凡也不會慌張，情緒和技術確實比以前都穩定很多。」