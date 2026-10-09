北極羽賽／周天成8強戰不敵渡邊航貴 無緣3連霸

羽球好手「台灣一哥」周天成今天在世界羽球聯盟（BWF）超級500等級的北極羽球公開賽男子單打8強戰，以19比21、16比21不敵日本對手渡邊航貴，無緣搶下3連霸。

BWF排名第3的周天成結束名古屋亞洲運動會賽程後，馬不停蹄到歐洲4連戰，首站是在芬蘭登場的北極羽球公開賽，周天成包辦過去2年男單冠軍，要挑戰賽史3連霸。

周天成賽前交手渡邊航貴6次，各拿3勝；首局開打後，渡邊航貴取得大幅領先，周天成藉豐富經驗和出色防守，在尾聲追到19比19平手，無奈還是被對手連得2分讓出首局。

第2局打出氣勢的渡邊航貴再以11比7領先進入技術暫停，短暫休息後，周天成回敬一波4比1攻勢，縮小差距到1分差，可惜後繼無力，只能看著渡邊航貴帶走勝利。

台灣男單雖全出局，但混雙組合劉廣珩與許尹鏸以19比21、21比19、21比16逆轉擊敗中國組合朱一珺及李茜，挺進4強；女子雙打組合許雅晴與宋祐媗以21比19、21比17扳倒中國組合羅意及王汀戈，闖進4強。