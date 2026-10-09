快訊

李四川競總舞台塌陷影片曝光 支持者還原現場：「壓倒性勝利」化解尷尬

桌球／遭化解8個冠軍點 林昀儒、鄭怡靜混雙不敵南韓大滿貫賽亞軍作收

美股早盤／油價回跌、三大指數上漲 蘋果受iPhone 18 Pro零件減產消息打擊

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／遭化解8個冠軍點 林昀儒、鄭怡靜混雙不敵南韓大滿貫賽亞軍作收

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）檔案照。 中央社
林昀儒（左）與鄭怡靜（右）檔案照。 中央社

暌違4年再度晉級到WTT大滿貫賽混雙決賽的林昀儒鄭怡靜，今天遭遇世界排名第1的南韓林鐘勳／申裕斌，也是雙方繼名古屋亞運後再度交手，台灣組合在第四局聽牌且大幅領先的情況下，卻被對手化解8個冠軍點，最終以14：12、9：11、18：16、11：13、8：11敗下陣來，以亞軍作收。

在結束亞運賽程後，林昀儒／鄭怡靜本周轉站WTT大滿貫中國站，並攜手挺進到混雙決賽，包括昨天在4強賽擊敗今年亞運摘銅的印度組合沙赫／齊塔莉，不過今天冠軍賽的對手正是今年亞運8強賽擊落他們的南韓組合林鐘勳／申裕斌。

包括亞運8強賽在內，林昀儒／鄭怡靜生涯4度與林鐘勳／申裕斌交手僅拿下過1勝，就是在今年大滿貫瑞典站，亞運8強賽林昀儒／鄭怡靜則是在苦戰5局後以2：3敗下陣來，無緣頒獎台。

而雙方今天再度碰頭依舊打得拉鋸，首局南韓組合一度取得10：8領先，但林昀儒／鄭怡靜連續化解3個局點，反倒以14：12逆轉拿下首局。第二局雙方依舊打得拉鋸，儘管林昀儒／鄭怡靜數次將比分追平，但南韓組合仍是以11：9扳平戰局。

第三局林昀儒／鄭怡靜一度取得10：6、4個局點，但南韓組合也展現韌性連續化解3個局點，迫使台灣組合叫出暫停，不過南韓組合依舊化解第4個局點扳平，雙方接下來也展開激戰，最終由林昀儒／鄭怡靜以18：16，取得2：1聽牌。

第四局，林昀儒／鄭怡靜開局取得8：2開局，但接下來南韓組合卻打出一波8：2的攻勢，並在該局成功化解台灣組合8個冠軍點，以13：11再度扳平戰局。

決勝局，台灣組合打出4：1開局後，又被對手回敬一波6：1攻勢逆轉，最終也以8：11敗下陣來，雖然無緣奪下兩人在大滿貫賽的首冠，但仍追平2022新加坡大滿貫賽亞軍的生涯合拍最佳成績。

鄭怡靜 林昀儒 南韓

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

亞運桌球／遭林詩棟逆轉苦吞對戰10連敗 林昀儒銅牌作收

桌球／林昀儒驚險拉尾盤 WTT中國大滿貫賽男單晉8強

亞運桌球／拍下地主奧運金牌名將 林昀儒/鄭怡靜闖混雙8強

相關新聞

桌球／遭化解8個冠軍點 林昀儒、鄭怡靜混雙不敵南韓大滿貫賽亞軍作收

暌違4年再度晉級到WTT大滿貫賽混雙決賽的林昀儒／鄭怡靜，今天遭遇世界排名第1的南韓林鐘勳／申裕斌，也是雙方繼名古屋亞運後再度交手，台灣組合在第四局聽牌且大幅領先的情況下，卻被對手化解8個冠軍點，最終以14：12、9：11、18：16、11：13、8：11敗下陣來，以亞軍作收。

花式滑輪／長短曲均高居第1 陳毅帆勇奪世錦賽金牌

在巴拉圭舉行的世界花式滑輪溜冰錦標賽，台灣好手陳毅帆今天在男子組直排花式項目，不論短曲、長曲都高居第1，最終順利奪下金牌

TPVL／把世界帶進台灣 雲豹飛將打造職業排球新高度

桃園雲豹飛將今天舉行開季記者會，發表新賽季主題「Beyond無界」與全新球隊識別，總經理張祐銓指出，「Beyond」不只是一句口號，更是球隊突破既有框架、向世界頂尖看齊的決心，「以前我們把球員送出去看世界，現在我們要開始把世界帶進台灣。」

TPVL／降薪加盟雲豹飛將 排壇「LBJ」胡安托雷納喊話相助台灣排球發展

台灣職業排球聯盟（TPVL）迎接重磅加盟，桃園雲豹飛將今天為41歲的國際排壇傳奇球星胡安托雷納（Osmany Juantorena）送上5號戰袍，這位曾握有奧運銀牌、5座世界俱樂部錦標賽冠軍的頂尖主攻手，被雲豹飛將總經理張祐銓形容地位猶如排球界的詹姆斯（LeBron James），對於來台發展，胡安托雷納也直言，希望能幫助台灣排球有更好得發展。

桌球／馮翊新不敵球王松島輝空 WTT中國大滿貫賽止步8強

WTT中國大滿貫賽今天登場的男單8強，台灣好手馮翊新面對新任世界球王松島輝空，儘管拚盡全力，無奈仍以2比11、7比11、...

北極羽賽／直落2復仇沖本優大晉8強 周天成：專注當下打好每一球

在芬蘭舉行的BWF超級500北極羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單16強，以21比16、21比19擊落日本新星沖本...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。