桌球／遭化解8個冠軍點 林昀儒、鄭怡靜混雙不敵南韓大滿貫賽亞軍作收

暌違4年再度晉級到WTT大滿貫賽混雙決賽的林昀儒／鄭怡靜，今天遭遇世界排名第1的南韓林鐘勳／申裕斌，也是雙方繼名古屋亞運後再度交手，台灣組合在第四局聽牌且大幅領先的情況下，卻被對手化解8個冠軍點，最終以14：12、9：11、18：16、11：13、8：11敗下陣來，以亞軍作收。

在結束亞運賽程後，林昀儒／鄭怡靜本周轉站WTT大滿貫中國站，並攜手挺進到混雙決賽，包括昨天在4強賽擊敗今年亞運摘銅的印度組合沙赫／齊塔莉，不過今天冠軍賽的對手正是今年亞運8強賽擊落他們的南韓組合林鐘勳／申裕斌。

包括亞運8強賽在內，林昀儒／鄭怡靜生涯4度與林鐘勳／申裕斌交手僅拿下過1勝，就是在今年大滿貫瑞典站，亞運8強賽林昀儒／鄭怡靜則是在苦戰5局後以2：3敗下陣來，無緣頒獎台。

而雙方今天再度碰頭依舊打得拉鋸，首局南韓組合一度取得10：8領先，但林昀儒／鄭怡靜連續化解3個局點，反倒以14：12逆轉拿下首局。第二局雙方依舊打得拉鋸，儘管林昀儒／鄭怡靜數次將比分追平，但南韓組合仍是以11：9扳平戰局。

第三局林昀儒／鄭怡靜一度取得10：6、4個局點，但南韓組合也展現韌性連續化解3個局點，迫使台灣組合叫出暫停，不過南韓組合依舊化解第4個局點扳平，雙方接下來也展開激戰，最終由林昀儒／鄭怡靜以18：16，取得2：1聽牌。

第四局，林昀儒／鄭怡靜開局取得8：2開局，但接下來南韓組合卻打出一波8：2的攻勢，並在該局成功化解台灣組合8個冠軍點，以13：11再度扳平戰局。

決勝局，台灣組合打出4：1開局後，又被對手回敬一波6：1攻勢逆轉，最終也以8：11敗下陣來，雖然無緣奪下兩人在大滿貫賽的首冠，但仍追平2022新加坡大滿貫賽亞軍的生涯合拍最佳成績。