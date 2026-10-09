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花式滑輪／長短曲均高居第1 陳毅帆勇奪世錦賽金牌

中央社／ 台北9日電
台灣好手陳毅帆奪金。圖中華民國滑輪溜冰協會提供
台灣好手陳毅帆奪金。圖中華民國滑輪溜冰協會提供

巴拉圭舉行的世界花式滑輪溜冰錦標賽，台灣好手陳毅帆今天在男子組直排花式項目，不論短曲、長曲都高居第1，最終順利奪下金牌。

總統賴清德在獲知喜訊後，以賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。

2026年世界花式滑輪溜冰錦標賽，自10月4日開始進行，本次台灣共遴選6名選手參賽，其中「花式滑輪溜冰王子」陳毅帆，在短曲項目以73.51分居4名選手之冠；接著在長曲部分，再以183.28分同樣高居第1，最終順利摘下金牌。

陳毅帆一直以來就是世錦賽的常勝軍，2023年原本積極備戰杭州亞運，沒想到賽前1個月大會才宣布取消男子花式滑輪溜冰、雙人花式滑輪溜冰項目，讓他在國訓中心苦練1年半瞬間成泡沫。

陳毅帆從幼兒園開始接觸休閒直排輪，每到假日就會跟著父母到處玩直排輪，直到小學二年級加入學校社團後被教練發掘，才開始正式接受花式滑輪溜冰訓練。

運動部表示，未來將持續強化選手訓練，並深化基層人才培育及國際賽事接軌，期盼選手持續突破自我，在國際賽場發光發熱，為台灣爭取更多榮耀。

世錦賽 滑輪溜冰 巴拉圭

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