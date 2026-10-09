TPVL／把世界帶進台灣 雲豹飛將打造職業排球新高度

桃園雲豹飛將今天舉行開季記者會，發表新賽季主題「Beyond無界」與全新球隊識別，總經理張祐銓指出，「Beyond」不只是一句口號，更是球隊突破既有框架、向世界頂尖看齊的決心，「以前我們把球員送出去看世界，現在我們要開始把世界帶進台灣。」

談到新賽季的願景與轉變，張祐銓感觸良多，他回憶過去曾赴義大利考察職業環境，並安排國內年輕選手赴歐交流，當時便期盼能將頂尖聯賽的訓練強度與專業態度引進國內。如今隨著多位國際級球星加盟，這些過去只能在海外看到的訓練細節與職業標準，已真實落實在隊上的日常運作中。

張祐銓強調，「職業化」絕非僅是有人付薪水打球，而是對各項細節的極致要求。本季球團不僅升級球隊在訓練、醫療、恢復、膳食與住宿交通等後勤支援，更在主場營造上展現決心。新賽季雲豹飛將持續落腳中原大學體育館，球團主動減少部分售票座位，優化觀賽視野與場館空間，讓球迷能以近距離直擊世界級排球的震撼速度與力量。

張祐銓表示，新賽季球隊最大的對手不是其他人，而是對自己的要求與標準，期盼能以高規格職業運作帶動本土球員成長，並吸引更多年輕世代投入排球運動。