TPVL／降薪加盟雲豹飛將 排壇「LBJ」胡安托雷納喊話相助台灣排球發展

台灣職業排球聯盟（TPVL）迎接重磅加盟，桃園雲豹飛將今天為41歲的國際排壇傳奇球星胡安托雷納（Osmany Juantorena）送上5號戰袍，這位曾握有奧運銀牌、5座世界俱樂部錦標賽冠軍的頂尖主攻手，被雲豹飛將總經理張祐銓形容地位猶如排球界的詹姆斯（LeBron James），對於來台發展，胡安托雷納也直言，希望能幫助台灣排球有更好得發展。

現年41歲、身高200公分的胡安托雷納職業生涯橫跨逾二十年，曾效力Trentino Volley、Lube等多支歐洲豪門，擁有3座歐冠冠軍及4座世俱賽MVP。首次以飛將球員身分出席記者會的他笑言，當初收到邀請時感到難以置信，如今踏上台灣土地，深受在地應援文化吸引，也期許自己能成為台灣與國際排壇的橋梁。」

「我的目標是幫助這裡的年輕球員打得更好。」胡安托雷納表示，除了全力協助球隊爭冠，更希望透過自身經驗傳承，引領台灣本土選手成長，甚至在未來邀請更多世界級好手來台交流。

談及如何說服「排壇LBJ」來台，總經理張祐銓坦言這是一趟「動之以情」的艱辛過程。張祐銓透漏，胡安托雷納在台薪資比起歐洲行情低了許多，球團除了與總教練飛達（Federico Rampazzo）動用過去在義大利建立的多年交情，更以「帶領台灣年輕選手、提升台灣排球國際知名度」的願景打動他，才促成這項感人的合作計畫。

雖然貴為世界級巨星，胡安托雷納抵台後毫無架子。張祐銓透露，原先擔心隊友間會有距離感，但胡安托雷納隨隊僅一周便與本土球員相處融洽，甚至在訓練中主動傳授技術。此外，球團也順勢推動公益，以胡安托雷納過去在歐洲錦標賽MVP戰獲取的「單場25分」為標準，只要他單場攻下25分以上，球團即啟動相應的公益捐款。

雲豹飛將本季戰力全面升級，除了胡安托雷納領銜，還延攬荷蘭國家隊舉對米契爾（Michiel Ahyi）與加拿大國家隊自由球員蘭登（Landon Currie）。總教練飛達激動表示，能看見世界級球星與台灣球員同隊奮戰是夢想成真。這支集結多國頂尖戰力的國際級陣容，將於10月24日、25日主場開幕週於中原大學體育館迎戰新賽季，宣告台灣排球邁入全新紀元。