桌球／馮翊新不敵球王松島輝空 WTT中國大滿貫賽止步8強

WTT中國大滿貫賽今天登場的男單8強，台灣好手馮翊新面對新任世界球王松島輝空，儘管拚盡全力，無奈仍以2比11、7比11、12比10、6比11、9比11落敗，無緣4強門票。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽，重要性僅次於年終總決賽，每年僅舉辦4場，今年已經打過2月新加坡大滿貫、6月美國大滿貫、8月歐洲大滿貫，本週的中國大滿貫是最後一場。

現年23歲、世界排名第40的馮翊新，賽前生涯對戰現年19歲日本的松島輝空交手3次全都落敗。

今天雙方第4度交手，首局開打松島輝空就連拿5分，輕鬆收下；第2局戰況如出一轍，松島輝空開局就是7比1攻勢再收下一局。

近況出色的松島輝空，在第3局很快地又取得10比7的3個局末點，沒想到此時馮翊新放手搏殺，連續幾次出色的反手橫掃，打得對手措手不及，直接回敬一波5比0攻勢，逆轉收下第3局。

只可惜馮翊新全場就打出這一局的亮點，後續松島輝空都在掌握出色的節奏，以及中、遠台的進攻和控制下，順利以4比1過關，也讓馮翊新吞下對戰4連敗。

年僅19歲又6個月的松島輝空，在本週成為史上最年輕的世界球王，也是將近8年來首位非中國籍的世界第1，本週也強勢問鼎男單冠軍寶座。