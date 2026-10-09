聽新聞
0:00 / 0:00
北極羽賽／直落2復仇沖本優大晉8強 周天成：專注當下打好每一球
在芬蘭舉行的BWF超級500北極羽球公開賽，「台灣一哥」周天成今天在男單16強，以21比16、21比19擊落日本新星沖本優大，不但報今年台北賽落敗之仇，也如願晉8強，朝3連霸邁進。
世界羽球總會（BWF）排名竄升至第3的周天成，在今年8月的台北羽球公開賽首度對壘沖本優大，當時不幸在自家主場落敗，今天雙方再戰，周天成有備而來。
周天成首局和對手互有領先，到了比賽中段以12比14落後時，周天成刻意提速，只要對手球回得不夠深就主動進攻，順利帶出一波7比1的攻勢奠定勝基。
第2局戰況依舊，周天成先以11比7的優勢進入技術暫停，短暫休息後分數雖被追上，雙方進入拉鋸戰，不過周天成靠著穩定的發揮及較少的主動失誤，在比賽後期建立起18比15的領先，就讓他靠著這些微優勢，如願直落2過關。
周天成連續2年都拿下北極羽球公開賽冠軍，去年還打到腳掌皮翻起來血染襪子，今年要追求賽史3連霸。
他告訴中央社記者，「沒有想過衛冕的事，還是先專注當下，打好每一球，每一場比賽都還有可以改進的地方。」
根據籤表，周天成接下來8強對手，又將是另一名日本好手、世界排名第16的渡邊航貴，雙方生涯交手過6次、各取3勝。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。