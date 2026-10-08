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羽球／亞運銅牌葉宏蔚詹又蓁 BWF北極公開賽晉混雙8強

中央社／ 台北8日電

BWF超級500系列北極羽球公開賽今天進行的混雙16強，剛拿下名古屋亞運銅牌的台灣搭檔葉宏蔚、詹又蓁，以21比12、18比21、21比12扳倒法國組合馬約、巴勒莫，如願挺進8強。

世界羽球聯盟（BWF）排名第7的葉宏蔚、詹又蓁，今天生涯首度對壘世界排名第35的法國組合馬約（Julien Maio）、巴勒莫（Lea Palermo）。

葉宏蔚、詹又蓁首局摸清對手球路後，在5比4領先時拉出8比4攻勢，順利拉開差距，先收下首局；第2局台灣組合失誤過多，整局都處於落後局面，儘管比賽尾聲追到18比19的1分差，仍被對手連拿2分追平戰局。

關鍵第3局，葉宏蔚、詹又蓁再度找回節奏，輪轉走位默契十足，對手只要一起高球，葉宏蔚就把握機會主動進攻，在10比9時連得5分拉開差距，也奠定比賽勝基。

葉宏蔚告訴中央社記者，亞運結束繼續來到歐洲征戰，身體還是有些疲憊，「不過就是盡量打出好的內容」，降低自己的失誤發生率。

根據籤表，葉宏蔚、詹又蓁晉級8強的對手，將是大會第3種子、中國組合蔣振邦、魏雅欣；雙方冤家路窄，今年名古屋亞運4強，台灣組合就是敗在對方手上收下1面銅牌。

台灣另一組混雙搭檔劉廣珩、許尹鏸今天在16強則以21比12、21比17扳倒泰國組合，同樣挺進8強。

葉宏蔚 亞運 混雙

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