桌球／林昀儒驚險拉尾盤 WTT中國大滿貫賽男單晉8強

拿下名古屋亞運桌球男單銅牌的林昀儒，今天在WTT中國大滿貫賽16強迎戰韓國選手吳晙誠，險些遭到翻盤，最後以11比9、11比8、12比14、7比11、13比11收下勝利，順利挺進8強。

世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽事重要性僅次於總決賽，每年只舉辦4場，今年已完成2月的新加坡大滿貫賽、6月的美國大滿貫賽、8月的歐洲大滿貫賽，本週的中國大滿貫賽則是最後一場。

世界排名第6的林昀儒，賽前與世界排名第20的吳晙誠在去年美國大滿貫賽交手過唯一1次，當時林昀儒直落3輕鬆過關。

今天雙方再度交手，林昀儒打來有些辛苦，首局一度以6比2領先，但隨後被追成8比9落後，幸好一口氣連得3分順利收下首局。

第2局前段林昀儒以2比6落後，後續先追成6比6平手，接著吳晙誠再拿2分，此時林昀儒招牌左手擰球發威，連拿5分再下一城，並取得聽牌優勢。

可惜林昀儒在第3、4局節奏被對手掌握，加上幾次回球失誤，分別以12比14、7比11落敗。

關鍵的第5局，林昀儒始終保持領先，並取得10比7的3個賽末點，沒想到吳晙誠放開壓力搏殺連搶4分，反倒取得賽末點；幸好林昀儒穩住陣腳，幾次反手擰球後的銜接拍打得出色，再連得3分終結比賽。