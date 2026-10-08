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滑輪溜冰／自由式輪滑世錦賽 周柏崴花式繞樁成年男子組摘金
在巴拉圭舉行的2026年世界自由式輪滑錦標賽，台灣好手周柏崴在成年男子組個人花式繞樁摘金，讓台灣代表隊連2天都有金牌入袋。
總統賴清德在獲知喜訊後，以賀電肯定選手優異的表現，並鼓勵台灣代表隊選手持續奮戰，為自己及國家爭取最高榮耀。
2026年自由式輪滑世錦賽自10月2日開始進行，此次賽事台灣共遴選31名選手前往參賽。
昨天登場的速度過樁，台灣代表隊展現實力，女子組金包銀，男子組更是直接「霸榜」包辦前4名。
今天的花式繞樁，現年24歲的台灣好手周柏崴靠著過人的穩定性收下金牌。運動部表示，花式繞樁項目歷屆參賽均有不錯的成績，本屆世錦賽摘下1面金牌，展現堅強實力。
運動部未來將持續強化選手訓練，深化基層人才培育，並與國際賽事接軌，期盼台灣選手持續突破自我，在國際賽場發光發熱，為台灣爭取更多榮耀。
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