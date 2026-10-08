飛鏢／中華隊出征亞太盃 明日之星受矚目

2026年第21屆WDF亞洲太平洋盃飛鏢錦標賽（The 21st WDF Asia-Pacific Cup 2026）10月7日至10日在蒙古烏蘭巴托熱血開戰，中華民國競技飛鏢總會精銳盡出，代表隊已完成最終高強度備戰，將與地主蒙古、澳洲、紐西蘭、日本、韓國及泰國等亞太勁旅正面交鋒，全力爭取最高榮譽。

本屆賽事由世界飛鏢總會（WDF）與蒙古經典飛鏢總會（MCDF）共同主辦。中華代表團在總會長郭金耀親自率領下，集結男子、女子及青年三支頂尖代表隊，陣容齊心、氣勢如虹，男子代表隊由教練朱一璿領軍，和選手沈天行、曹智鄗、温仁君和廖至杰爭取佳績；女子代表隊教練陳建霖及率選手林秀芸、吳庭羽、黃詩涵和吳姵潔迎戰列強；青年代表隊由教練張可揚坐鎮，率選手沈秉韜、樊有傑、蔡詠恩和陳科薈出征。

三支代表隊將在個人、雙人及團體賽制中全線出擊，透過嚴苛的技術、精準的算分、冷靜的臨場判斷與團隊默契，在國際舞台上展現台灣飛鏢運動的堅強實力。

本次中華代表隊中，去年勇奪世界盃金牌的青年好手蔡詠恩備受矚目。蔡詠恩2025年WDF世界盃飛鏢錦標賽中，與搭檔楊奕晴在強敵環繞、高達47個參賽國的激烈競爭下殺入U18女子雙人賽決賽，並以精湛表現勇奪金牌，創下台灣首次參加WDF世界盃即登頂奪金的歷史性紀錄。

帶著世界盃金牌的榮耀與國際大賽洗禮，蔡詠恩今年再度披上中華戰袍，以青年國手身分領軍出征亞太盃。她的豐富大賽經驗與心理素質，將成為中華青年隊跨越勝利的重要核心戰力。