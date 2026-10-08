青奧／身高不是問題！144公分棒球小精靈遠征非洲為國爭光

首度前進非洲的達卡青年奧運將於10月31日至11月13日在塞內加爾舉行，中華台北代表團共有37名選手出征，今天中華奧會舉行授旗儀式，運動部部長李洋頒發加菜金，身高僅144公分的五人制棒球小將張雯婷上台代表受贈，和李洋形成「最萌身高差」，十分吸睛。

中華代表團將參加包括游泳、射箭、田徑、羽球、五人制棒球、女籃3X3 、拳擊、霹靂舞、自由車、擊劍、柔道、帆船、滑板、桌球、跆拳道、鐵人三項及武術等17種運動競賽，加上教練及隊職員等，代表團共計82人，將於26日啟程。

就讀南崁高中二年級的張雯婷，國中先接觸壘球，進入高中才進入五人制棒球世界，她認為五人制棒球小球更多、步伐變化多，挑戰性更高，常是場上最嬌小選手的她說：「教練也說身高不是那麼重要，拚勁最重要！」

五人制棒球共有4男4女出征，上場時必須是3男2女或2女3男，不需要球棒與手套，僅需一顆專用橡膠球就能體現棒球的原理。將是首度前往非洲的張雯婷提到，亞洲球員身材比較嬌小，更要把細節做好，期待去感受當地的不同環境和文化。

桌球隊將派出女將陳忞昕和男將林晉霆出征，率隊教練黃聖盛表示陳忞昕沒特別下風的對手，有機會打下佳績，不過也沒特別設定目標，「最重要是自己在比賽中的狀態，把能力打出來。」選手時期不曾到非洲比賽，黃聖盛透露並不擔心選手的技術，比較憂心健康問題。

中華小將遠征達卡，愛爾達電視今天宣布，將在國際公用訊號取得的前提下，聚焦中華隊年輕小將表現與青奧新銳項目，同時將由資深記者秦于婷、吳書瑜在達卡現場送上台灣好手的最新消息。