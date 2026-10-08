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射箭／潛優計畫經費卡關影響選手參賽 運動部預撥百萬

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
亞青賽事經費疑慮，運動部預撥款確保選手參賽權益(示意圖，非出賽選手)。 中華射箭協會提供
亞青賽事經費疑慮，運動部預撥款確保選手參賽權益(示意圖，非出賽選手)。 中華射箭協會提供

中華民國射箭協會昨天在社群發文，指今年潛優計畫經費至今未定，恐影響兩場比賽報名作業。運動部今天回應，計畫已完成複審和經費核算，部分經費也已預撥，確保培訓和參賽得以持續推動。

射箭協會昨天指出，因潛優計畫經費至今未定，恐影響2026年亞洲盃射箭賽杭州站及亞青、亞青少錦標賽報名作業；今天中午再公告，為保障參賽權益，上述兩站比賽的教練和選手擬暫時採自費參賽，請選手和教練15日前回覆參賽意願。

運動部今天下午回應，高度重視選手培訓及參賽權益，射箭協會115年度培育優秀或具潛力運動選手計畫，去年9月函請協會於11月30日前提送計畫，115年1月通知協會將符合黃金計畫5、6級選手併同納入該計畫培訓規畫。

運動部5月下旬收到協會提報計畫後，依程序辦理初審及經費初核，期間因提報資料尚有部分內容及經費編列需補充或修正，陸續請協會補正，待協會提送資料後，即於7月召開專案小組會議審查。後續依審查結論及相關規定，運動部請協會修正計畫內容及補充相關資料，但協會歷次提送的修正資料仍有部分未符規定，須持續請其補充說明及調整經費編列。

運動部指出，相關資料審查、修正及公文往返均耗作業時間，現已於9月完成複審及經費核算，目前已進入最後核定程序。考量選手培訓及參賽需求，針對經審查同意之計畫，運動部將依相關程序辦理部分經費先行預撥，以確保培訓及參賽工作得以持續推動。

中華射箭協會秘書長林政賢表示，感謝運動部預撥680萬舒緩燃眉之急，但實際問題仍沒解決，他說：「從去年11月開始，還是不知道今年潛優計畫核發的總經費是多少，不知道怎麼做事。」

林政賢苦笑說，射箭協會「不是沒做事的協會」，但已經要到年末，仍不知道今年潛優計畫的總經費，也完全沒被撥款，團隊比賽、選手器材採購都卡關，就算運動部預撥部分款項，但總經費多少仍沒給答案，問題仍沒解決。

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