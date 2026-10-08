聽新聞
0:00 / 0:00
桌球／拍下印度種子 林昀儒、鄭怡靜勇闖中國大滿貫決賽
「小林同學」林昀儒和「一姐」鄭怡靜，WTT中國大滿貫再傳捷報，寶島組合今天混雙4強賽以局數3：1拍下印度組合沙阿（Manush Shah）／奇塔萊 (Diya Chitale)，勇闖決賽，將挑戰本季合作首冠。
東京奧運攜手奪銅的鄭怡靜／林昀儒，目前世界排名第9，沙阿／奇塔萊排名第7，不過今天一下場寶島組合就打出6：1攻勢，一路領先下以11：7先下一城。
第二局印度組合先取得4：1領先，寶島組合穩住陣局一度以6：5超前，但比分拉鋸下讓印度組合9：9時先取得局點，第一個機會又拿下，以11：9扳回一城。
寶島組合第三局從1：6落後下連趕5分追平，10：9時雖錯過第一個局點，第二個機會沒再錯過沙阿的正手失誤讓寶島組合拿下關鍵分，以12：10取得局數「聽牌」優勢。
第四局的第一球就上演精彩來回，先聲奪人的寶島組合拉開領先到8：3，接續再連下3分，以11：4收下決賽門票，將和南韓頭號種子林鐘勳／申裕斌爭最後金盃。
林昀儒今天還有男單賽程，預計晚上7點10分和南韓吳晙誠搶8強門票。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。