快訊

川湖連吞3根跌停！分析師揭M頭「一千零一招」：台股恐從大多頭跌成大空頭

「整個民進黨圍剿我一個人」蔣萬安認壓力大 直言：選戰最激烈的一次

黃仁勳將獲頒美國工程師最高榮譽 輝達傳記作者揭他如何「設計」川普

聽新聞
0:00 / 0:00

桌球／拍下印度種子 林昀儒、鄭怡靜勇闖中國大滿貫決賽

聯合報／ 記者曾思儒／即時報導
林昀儒。 新華社(資料照)
林昀儒。 新華社(資料照)

「小林同學」林昀儒和「一姐」鄭怡靜，WTT中國大滿貫再傳捷報，寶島組合今天混雙4強賽以局數3：1拍下印度組合沙阿（Manush Shah）／奇塔萊 (Diya Chitale)，勇闖決賽，將挑戰本季合作首冠。

東京奧運攜手奪銅的鄭怡靜／林昀儒，目前世界排名第9，沙阿／奇塔萊排名第7，不過今天一下場寶島組合就打出6：1攻勢，一路領先下以11：7先下一城。

第二局印度組合先取得4：1領先，寶島組合穩住陣局一度以6：5超前，但比分拉鋸下讓印度組合9：9時先取得局點，第一個機會又拿下，以11：9扳回一城。

寶島組合第三局從1：6落後下連趕5分追平，10：9時雖錯過第一個局點，第二個機會沒再錯過沙阿的正手失誤讓寶島組合拿下關鍵分，以12：10取得局數「聽牌」優勢。

第四局的第一球就上演精彩來回，先聲奪人的寶島組合拉開領先到8：3，接續再連下3分，以11：4收下決賽門票，將和南韓頭號種子林鐘勳／申裕斌爭最後金盃。

林昀儒今天還有男單賽程，預計晚上7點10分和南韓吳晙誠搶8強門票。

鄭怡靜 林昀儒 印度 籃球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

桌球／瓦解2個賽末點！林昀儒逆轉闖中國大滿貫16強

亞運桌球／拍下地主奧運金牌名將 林昀儒/鄭怡靜闖混雙8強

亞運桌球／5局苦戰不敵世界第一組合 林昀儒與鄭怡靜止步8強

桌球／不敵世界第一勒布朗兄弟 郭冠宏、馮翊新男雙止步16強

相關新聞

北極羽賽／周天成3局過頭關 麟榤配敗給自家學弟

尋求北極羽球公開賽3連霸的我國「一哥」周天成，今天凌晨跨出衛冕第一步，面對連三年北極賽都碰頭的法國梅克爾（Arnaud Merkle），小天耗時1小時又12分鐘打下3局勝利，和蘇力揚分闖16強。

射箭／潛優計畫經費卡關影響選手參賽 運動部預撥百萬

中華民國射箭協會昨天在社群發文，指今年潛優計畫經費至今未定，恐影響兩場比賽報名作業。運動部今天回應，計畫已完成複審和經費核算，部分經費也已預撥，確保培訓和參賽得以持續推動。

射箭／亞青賽事經費疑慮 運動部預撥款確保選手參賽權益

中華民國射箭協會日前公告，因經費問題恐影響選手參加亞洲盃、亞青賽作業；運動部今天聲明強調，針對經審查同意的計畫，將依相關...

桌球／拍下印度種子 林昀儒、鄭怡靜勇闖中國大滿貫決賽

「小林同學」林昀儒和「一姐」鄭怡靜，WTT中國大滿貫再傳捷報，寶島組合今天混雙4強賽以局數3：1拍下印度組合沙阿（Manush Shah）／奇塔萊 (Diya Chitale)，勇闖決賽，將挑戰本季合作首冠。

青奧／中華代表團82人遠征非洲 李洋祝福平安、快樂回國

4年一度的青年奧運今年由塞內加爾首都達卡擔任東道主，賽事將於10月31日點燃戰火，中華代表團今天下午舉辦授旗，由運動部部長李洋將會旗交給中華奧會主席蔡家福和總領隊陳美燕，李洋也祝福代表團每位成員，平安、快樂回國。

桌球／馮翊新末局連拿6分逆轉勝 WTT中國大滿貫晉8強

WTT中國大滿貫賽今天進行的男單16強，台灣好手馮翊新和德國對手維登索特苦戰43分鐘，才以12比14、11比9、11比9...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。