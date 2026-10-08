桌球／拍下印度種子 林昀儒、鄭怡靜勇闖中國大滿貫決賽

「小林同學」林昀儒和「一姐」鄭怡靜，WTT中國大滿貫再傳捷報，寶島組合今天混雙4強賽以局數3：1拍下印度組合沙阿（Manush Shah）／奇塔萊 (Diya Chitale)，勇闖決賽，將挑戰本季合作首冠。

東京奧運攜手奪銅的鄭怡靜／林昀儒，目前世界排名第9，沙阿／奇塔萊排名第7，不過今天一下場寶島組合就打出6：1攻勢，一路領先下以11：7先下一城。

第二局印度組合先取得4：1領先，寶島組合穩住陣局一度以6：5超前，但比分拉鋸下讓印度組合9：9時先取得局點，第一個機會又拿下，以11：9扳回一城。

寶島組合第三局從1：6落後下連趕5分追平，10：9時雖錯過第一個局點，第二個機會沒再錯過沙阿的正手失誤讓寶島組合拿下關鍵分，以12：10取得局數「聽牌」優勢。

第四局的第一球就上演精彩來回，先聲奪人的寶島組合拉開領先到8：3，接續再連下3分，以11：4收下決賽門票，將和南韓頭號種子林鐘勳／申裕斌爭最後金盃。

林昀儒今天還有男單賽程，預計晚上7點10分和南韓吳晙誠搶8強門票。